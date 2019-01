Angel Orelien asegura que no ha firmado nada con el Cruz Azul de México

El volante panameño Angel Orelien manifestó este lunes en la práctica de la selección nacional que no ha firmado un vínculo con el Cruz Azul, tras los rumores que lo colocan en la órbita del equipo azteca.

Orelien salió al paso y dijo que él solo se dedica a jugar, que de ofertas o interés de otros equipos se encarga su agente y el Sporting San Miguelito, dueño de su ficha, en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Ellos no me dicen nada, no me gusta preguntar. Reciben cartas, pero no sé nada", acotó el jugador de la Sub-20 panameña.

El jugador de 17 años también dejó claro que de tener interés La Máquina Cementera por él, estaría muy contento y de darse el fichaje, lo aprovecharía al máximo.





Angel Orelien manifestó que solo se dedica a jugar, y que está concentrado en el Sporting San Miguelito y la selección nacional, esto sobre los rumores que lo vinculan al @Cruz_Azul_FC #FutbolRPC pic.twitter.com/aHYdDGAjZT — Deportes RPC (@deportes_rpc) 21 de enero de 2019