Ángel Orelien tomó como referencia a Felipe Baloy para fichar en el fútbol mexicano

Ángel Orelien está disputando su último torneo en el fútbol panameño con el Sporting San Miguelito, debido a que luego del Mundial Sub-20 en Polonia donde estará con la selección, viajará a México para unirse al Cruz Azul.

Para el volante creativo de los rojinegros, su referencia fue el ex capitán de la selección nacional, Felipe Baloy, quien le dijo que esta era una buena liga, con un nivel bueno y la hinchada igual, además de los beneficios que tiene como jugador, y como persona.

"La mentalidad es ir a México y de ahí poder saltar al fútbol europeo", agregó Orelien, quien recientemente cumplió la mayoría de edad.

Decidió ir al fútbol mexicano porque trabajan mucho en su cantera, donde posiblemente iniciará Orelien cuando llegue a México, en el segundo equipo de la Máquina Cementera.

Sobre Sporting, manifestó que lo tomaron desde niño y que es un buen equipo. "Debuté muy joven en el fútbol panameño. Me empezaron a llamar a las selecciones inferiores y ya he tenido la experiencia en la mayor. He aprendido mucho con Julio y Jorge Dely Valdés", acotó en entrevista a Fox Sports.

En el Clausura 2019, Ángel Orelien ha anotado un gol y está convocado para la gira de la selección Sub-20 en Colombia, previo a la Copa del Mundo.