Godoy anota otro golazo y le da la victoria al San José

El volante panameño Aníbal Godoy volvió a anotar un golazo en la Major League Soccer (MLS), para darle la victoria a su equipo, San José Earthquakes, ante Vancouver Whitecaps en la segunda fecha del fútbol norteamericano.

Godoy apareció a los 78 minutos para enviar un fuerte remate de pierna izquierda desde lejana distancia, sorprendiendo así al cancerbero rival, siendo un golazo para el 3-2 definitivo.

Earthquakes perdía el partido a los 20 minutos por 2-0, sin embargo, los goles de Wondolowski, Lima y el volante panameño remontaron el partido.

Este es el segundo gol de Godoy, tras anotar, también un golazo, ante Montreal Impact en la primera jornada, definiendo de vaselina.

OH. MY. GODOY. @a_godoy03 with an absolute 💣 to take the lead after being down 2-0! #ForwardAsOne | #SJvVAN https://t.co/jPUswbVUCV