Árabe Unido y Tauro aseguraron su pase a cuartos de la Liga CONCACAF

El Árabe Unido de Colón y el Tauro aseguraron en Jamaica y Honduras su clasificación a los cuartos de final de la Liga CONCACAF 2018.

En el Independence Park el conjunto colonense llegaba con una ventaja de 3-0 de la ida y en el encuentro de vuelta perdieron 2-1 frente al Arnett Gardens para con un global de 4-2 asegurar su pase a cuartos de final.

La anotación del Expreso Azul fue al minuto 28 con un golazo de Leslie Heraldez con un derechazo desde fuera del área que se metió en el ángulo superior izquierdo del portero.

Blas Pérez hizo su debut en el equipo árabe entrando a la cancha en el minuto 70.

Ahora el Árabe Unido se enfrentará en cuartos al FAS de El Salvador.

Mientras que en el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, el Tauro empató 1-1 con Real España asegurando su pase a cuartos con el triunfo en la ida de 1-0.

El gol de los taurinos fue de Armando Polo al minuto 9 con un zurdazo cruzado que no pudo detener el portero.

Los taurinos se medirán ahora en la siguiente fase a Walter Ferreti de Nicaragua.

Falta por conocerse las fechas de los partidos de ida y vuelta que serían entre el 21 y 30 de agosto. *

