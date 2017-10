Argentina de Messi por un milagro en la exigente altura de Quito

A la Argentina de Lionel Messi, a quien le falta conquistar un trofeo con la albiceleste mayor, solo le queda tomar altura el martes en Quito y vencer a Ecuador para no quedar fuera de un Mundial por primera vez desde México-1970.

La albiceleste, dos veces monarca mundial (1978 y 1986), está obligada a triunfar en los 2.850 metros de altitud de Quito para exhalar un suspiro de alivio y suplicar que otros resultados le ayuden para sellar pasaporte directamente a Rusia-2018.

El repechaje como quinto de Sudamérica, contra Nueva Zelanda, prolongará la agonía de Argentina, cuyo último título internacional que conquistó fue en la Copa América de 1993.

El equipo de Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, de Javier Mascherano, de Paulo Dybala y otras figuras, quedó expuesto a la eliminación al igualar 0-0 con Perú el pasado jueves en Buenos Aires, y descender al sexto lugar (25 puntos).

Y lo que le queda por hacer es lo más difícil: ganar a Ecuador, que si bien está eliminado (octavo con 20 puntos) quiere salvar el honor en su fortín de Quito, en el que el local suma tres victorias, dos empates y un revés en la historia de partidos entre ambos países.

"Si Argentina no llega al Mundial no será pura y exclusivamente por el partido de mañana sino por un cúmulo de errores que no le permitieron clasificar", expresó el lunes el estratega de Ecuador, el argentino Jorge Célico, al canal TN de Buenos Aires.

Sobre la posibilidad de dejar fuera del Mundial a la selección de su país, Célico anotó que "la vida te pone en situaciones que uno nunca se imaginó. Tomo esto con mucho profesionalismo, hoy me toca defender como entrenador la camiseta de Ecuador".

Con la cosecha de puntos más baja desde que el clasificatorio sudamericano se disputa mediante el sistema de todos contra todos (para el torneo de 1998), la escuadra del timonel Jorge Sampaoli llegó el domingo al puerto de Guayaquil (suroeste) y sin hacer bulla se concentró en un exclusivo hotel.

Tan solo un centenar de hinchas ecuatorianos recibió a los albicelestes, quienes nuevamente evitaron dar declaraciones a la prensa y tienen previsto subir a la altura de Quito el martes, pocas horas antes del partido clave para sus aspiraciones, que se jugará a partir de las 18H30 locales (23H30 GMT).

- "Anemia ofensiva" -

La estrategia de Sampaoli, que en 2010 dirigió al guayaquileño Emelec para convertirlo en subcampeón nacional, es evitar los asfixiantes y agotadores efectos de la altitud, aliada de la tricolor y que le permitiera obtener la visa para las ediciones de 2002, 2006 y 2014.

"El tema de la altura (...) siempre va a ser un aliado del futbolista ecuatoriano", señaló Célico, quien enfrentó a su compatriota Sampaoli cuando adiestró a la Universidad Católica de Quito.

Tras el infortunado empate con Perú, Sampaoli se declaró "esperanzado y muy confiado" en que su plantel estará en Rusia-2018 para sumar 17 participaciones mundialistas y Messi, que aún no levanta la Copa, su cuarta en línea.

Añadió que "si estamos como hoy no tengo dudas que Argentina va al Mundial".

Pero la situación es otra cuando Argentina nunca pudo mantenerse arriba y tuvo tres técnicos en la carrera para el ecuménico, incluyendo a Gerardo Martino y Edgardo Bauza.

"Con toda humildad, trabajo, sacrificio, intentaré superarla", indicó Célico, quien en setiembre pasado reemplazó al destituido Gustavo Quinteros.

Agregó que la albiceleste sufre de una "anemia ofensiva" que "debe ser producto de esa ansiedad" de los jugadores por anidar el balón.

Argentina ha convertido 16 goles, 22 menos que el líder Brasil (por ahora el único clasificado y con 38 puntos) y 2 más que Bolivia (el menos productivo con 14 unidades).

El choque Ecuador-Argentina se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será arbitrado por los brasileños Anderson Daronco (central), Alessandro Rocha y Fabricio Vilarinho.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Máximo Banguera - Pedro Velasco, Robert Arboleda, Darío Aimar, Cristian Ramírez - Jefferson Orejuela, Jefferson Intriago, Renato Ibarra, José Cevallos, Romario Ibarra - Roberto Ordóñez. DT: Jorge Célico.

Argentina: Sergio Romero - Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Marcos Acuña - Ever Banega o Eduardo Salvio, Enzo Pérez o Alejandro Gómez, Lucas Biglia - Ángel Di María, Lionel Messi - Darío Benedetto o Mauro Icardi. DT: Jorge Sampaoli.