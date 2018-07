Armando Cooper espera poder demostrar su talento en su regreso con la U. de Chile

Tras haberse reincorporado a los entrenamientos con la Universidad de Chile, Armando Cooper tiene su mira puesta en finalmente poder demostrar su calidad con el club el chileno.

"Me siento cómoda acá, todos me han tratado muy bien. Si decidí quedarme es porque me siento cómodo acá. Espero poder demostrar lo buen jugador que soy", dijo Cooper en una entrevista publicada por el club en sus redes sociales.

Sobre el balompié chileno, el volante panameño destacó que es un fútbol de mucha ida y vuelta por lo cual ha tenido que adaptarse a los ritmos de juego siempre priorizando tener el balón, tal y como le gusta jugar.

El exjugador del Árabe Unido también mecionó que espera que este semestre sea positivo y que puedan quedar campeones en la liga y copa.

Sobre la reincoporación del canalero, el técnico de la U, Frank Kudelka, dijo en conferencia de prensa que tendrán que evaluar como se encuentra Cooper luego de su participación en el Mundial de cara a los próximos partidos.

Desde su llegada a la U de Chile a inicios de este año, Armando Cooper ha tenido problemas para poder consolidarse debido a que solamente ha disputado un total de 111 minutos repartidos en tres partidos durante todo el primer semestre del año.