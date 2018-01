Cooper usará el 11 en la U y espera abrir las puertas a más panameños

El jugador panameño Armando Cooper fue presentado oficialmente a la prensa por el presidente del la Universidad de Chile, Carlos Heller, en el Centro Deportivo Azul donde se confirmó que usará la número 11 y que espera abrir las puertas a más jugadores panameños.

Cooper llegó a la presentación en compañía del presidente de la U que presentó al panameño a los medios de comunicación que aprovecharon de tomar las fotos respectivas al jugador con la camiseta que usará en el torneo con el número 11.

El panameño luego respondió a las preguntas de la prensa diciendo en primera instancia: " El 11 es un número que siempre me ha gustado y es por el tema de mi papá, es por él porque el no tuvo la oportunidad que yo tengo ahora".

" Es un reto grande, lo asumo, y trataré de dar lo mejor de mi en cada momento y espero estar a la altura de la U. Cada persona o jugador tiene sus cualidades y se adapta al medio dependiendo de su personalidad y espero lograrlo para que los equipos chilenos miren más a Centroamerica y a Panamá, pero eso depende de mí o de mi compañero Gabriel Torres (firmó con Huachipato) para que se abran las puertas y miren más nuestro país".

" Ilusiona jugar la Libertadores, un torneo grande, vengo con la disposición para aportar y debemos estar preparados para estos partidos que serán difíciles, pero hay que disfrutar y llegar lo más lejos posible".

" Creo que más que nada primero quiero estar bien, disfrutar de estar acá y poder aportarle al club. Mi decisión de venir a la U es porque es el club más grande con la mejor afición de Chile y espero dar lo mejor de mí a la afición".

Sobre su rol en la cancha, Cooper comentó " Sé que no soy un típico jugador con muchos goles, pero siempre trato de habilitar a mis delanteros, a los que están más adelante para que anoten. Después que esté haciendo bien las cosas dentro de la cancha y el equipo gane el gol viene solo con el trabajo".

" Mi carrera comenzó como un jugador mas encarador por las bandas, pero luego he adquirido otras habilidades como defender un poco más para jugar ahora como un volante mixto donde me acomodo mejor".

" Las críticas van a venir en todas partes y lados, nosotros como panameños más aún porque estamos explorando nuevos mercados en el mundo, pero queda demostrar con jerarquía y tranquilidad que podemos y sabemos jugar bien al fútbol".

Por último, el ex Toronto FC dijo que estando en Panamá siempre estuvo entrenando para mantener su estado físico en forma y que en ese aspecto se siente bien ya que gracias a Dios en su carrera no ha tenido ningún hueso roto, tirón o desgarro. " La decisión de jugar o no la tomará el técnico y el preparador físico, todo dependerá como estoy en los entrenos. La titular se gana trabajando día a día, en el club siempre hay una competencia sana y cada uno dará lo mejor de sí para aportar al equipo". *

El presi y Armando Cooper ( @Elpercoo119) durante la presentación oficial, esta mañana, en el CDA! 🤘🤘🤘🤘 pic.twitter.com/2H8Htfz12F — Universidad de Chile (@udechile) 30 de enero de 2018

*

*

El profe Hoyos recibiendo a Armando Cooper! Hey, @Elpercoo119, ¿listo para el primer entreno? 🤝🤝🤝🤝🤝🤝 🤘🤘🤘🤘 pic.twitter.com/4gox2kJ9OA — Universidad de Chile (@udechile) 30 de enero de 2018

*

*

*