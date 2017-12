Armando Cooper:"A celebrar hasta que se acabe el año"

El colonense Armando Cooper mostró mucha alegría tras ser campeón de la Copa MLS 2017 con el Toronto FC en casa, venciendo 2-0 al Seattle Sounders.

Cooper dejó claro que la celebración será hasta el otro año y que este equipo irá por más en 2018 sin parar.

"No hay palabras para explicar este momento. Se lo merece esta ciudad. El año pasado les fallamos y este año no podía ocurrir nuevamente", agregó el ex Árabe Unido de Colón en entrevista para Univisión.

Sobre su rival en cancha hoy, el panameño Román Torres, dijo que habían hablado y que le comentó que hicieron un gran partido. "El año pasado le tocó a él, éste año íbamos a luchar para que fuéramos nosotros y así fue", sostuvo.

Acerca de lo complicada que fue la final, sobre todo en el primer tiempo, Cooper mencionó que le dijo a Jozy Altidore en el medio tiempo que tuviera tranquilidad, que se le iba a dar y así fue.

"Amo mi país, lo llevo siempre en mi alma, cuando vi la bandera la pedí porque quería celebrar con ella y quedar claro que soy panameño", concluyó el '31' del Toronto.

Armando Cooper forma parte del plantel histórico del Toronto FC que consiguió ser el primer campeón canadiense en la Major League Soccer.