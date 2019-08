Arsenal y Tottenham animan la clausura del mercado inglés de traspasos

Como se esperaba, los clubes del norte de Londres animaron el último día del mercado de fichajes de la Premier League inglesa: con Giovanni Lo Celso, Ryan Sessegnon y Kieran Tierney, Tottenham y Arsenal dieron un espaldarazo a sus plantillas respectivas.

Por otro lado, el belga Romelu Lukaku selló su deseado traspaso a Italia. El delantero del Manchester United firmó un contrato de cinco años con el Inter de Milán, anunció este jueves el conjunto 'nerazzurro'.

El futbolista belga de 26 años firmó "hasta el 30 de junio de 2024", indicó el Inter, sin desvelar el coste del traspaso del jugador, cifrado por la prensa italiana en 65 millones de euros más 10 millones en concepto de primas y bonificaciones.

Pero el club de Old Trafford no anunció ningún otro movimiento. Los 'Diablos Rojos' no buscaron un sustituto a pesar de que los rumores señalaban la pista del delantero croata de la Juventus Mario Mandzukic.

Ole Gunnar Solskjaer deberá pues confiar para el ataque en el joven Marcus Rashford y esperar el renacimiento del chileno Alexis Sánchez, quien no termina de convencer tras una temporada y media.

Sí cerró sus dos objetivos prioritarios el Tottenham, que se coloca como claro favoritos al podio final.

El técnico argentino Mauricio Pochettino vio reforzado su equipo con la llegada como cedido con opción de compra del volante ofensivo argentino Giovani Lo Celso.

El internacional albiceleste, de 23 años, abandona así el Betis un año después de su llegada al club andaluz cedido por el París Saint-Germain.

En la última temporada, Lo Celso marcó 16 goles y dio 6 asistencias en 45 partidos con el club sevillano.

Con Ryan Sessegnon (19 años), Pochettino se hace con un jugador de futuro por 27 millones de euros. El lateral izquierdo del Fulham es considerado una de las grandes esperanzas del fútbol inglés.

Su vecino del Emirates Stadium Unai Emery también puede estar contento, pese a que no vio resueltas todas las lagunas defensivas del Arsenal.

El talentoso lateral izquierdo del Celtic de Glasgow Kieran Tierney se comprometió por 27 millones de euros y ofrece un contrapunto al ofensivo lateral español Héctor Bellerín en el costado derecho.

El Arsenal, sin embargo, no logró sellar los agujeros que presenta el eje central de la zaga. Los 'Gunners' no han encontrado reemplazo para Laurent Koscielny, rumbo a Burdeos. El suspense persiste por el brasileño del Chelsea David Luiz, según Sky Sports.

Los dos clubes habrían encontrado un acuerdo en tiempo y forma, pero aún no habrían enviado la documentación a la Premier League.

Los dos grandes favoritos Manchester City y Liverpool llegaron al último día con los deberes hechos. El vigente doble campeón cerró el miércoles la llegada del lateral de la Juventus Joao Cancelo y recuperó al tercer arquero, Scott Carson, procedente del Derby (D2).

Para los campeones de Europa, Jürgen Klopp confirmó este jueves que los Reds no se lanzarían a la desesperada en los últimos minutos después de haber fichado a los jóvenes Sepp van den Berg y Harvey Elliott, así como al arquero suplente Adrián.

Y el Watford de Javi Gracia se hizo este jueves con el senegalés del Rennes Ismaïla Sarr, mientras que el Burnley tratará de relanzar al internacional inglés Danny Drinkwater, que no gozaba de protagonismo en el Chelsea.