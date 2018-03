Atlético vuelve a golear en Europa, más violencia en Bilbao

LONDRES (AP) — Con un doblete de Fernando Torres, el Atlético de Madrid finiquitó su pase a los cuartos de final de la Liga Europa al aplastar el jueves 5-1 al Lokomotiv de Moscú.

Marsella avanzó tras una victoria 2-1 en la cancha del Athletic Bilbao, en un partido que estuvo marcado por desmanes de los aficionados.

La Lazio certificó su boleto con un triunfo a domicilio 2-0 ante el Dínamo de Kiev, mientras que Leipzig sacó un empate 1-1 de visita al Zenit de San Petersburgo para imponerse 3-2 en el marcador global.

Por su parte, el Viktoria Plzen checo doblegó 2-1 a Sporting Lisboa tras una prórroga, pero el resultado fue insuficiente para los visitantes. El gol del volante argentino Rodrigo Battaglia a los 105 minutos le dio el pase a los portugueses al sacar ventaja 3-2 en el global.

Los otros tres partidos se dirimían más tarde, sobresaliendo el Arsenal-Milan. El sorteo de los cruces de cuarto será el viernes.

OTRA GOLEADA DEL ATLETICO

En Moscú, el “Niño” Torres rubricó su doblete en el segundo tiempo. Convirtió un penal a los 65 minutos, luego que el arquero Anton Kochenkov le cometió una falta al recién ingresado Antoine Griezmann. El segundo de Torres cayó cinco minutos después, con un disparo rasante.

El argentino Angel Correa, Saúl Ñíguez y Griezmann también anotaron por el Atlético. Maciej Rybus marcó el tanto del honor Lokomotiv.

Los colchoneros, campeones del torneo en 2010 y 2012, sentenciaron la eliminatoria con un global de 8-1.

MÁS VIOLENCIA

La policía de Bilbao confirmó que dos agentes de seguridad sufrieron lesiones menores tras ser agredidos por hinchas de Marsella, y que tres seguidores fueron detenidos.

La ciudad vasca volvió a ser escenario de actos violentos. En la previa ronda, frente al Spartak de Moscú, un agente de la policía murió de un infarto tras grescas entre partidarios de ambos clubes en las afueras del estadio.

En la cancha el jueves, un penal del capitán Dimitri Payet y el tanto del argentino Lucas Ocampos decretaron la victoria del Marsella. Iñaki Williams descontó para el Bilbao, que desde los 76 jugó con 10 hombres por la expulsión de Aritz Aduriz sent off in the 76th minute.