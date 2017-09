635x357 El Atlético tropieza y el Sevilla recupera la segunda plaza. ALEX OLLER (Associated Press)

BARCELONA (AP) — El Sevilla ganó el sábado 2 -0 al Málaga y puso presión al Atlético de Madrid, que no pasó del empate 0-0 con el vecino Leganés y cedió el segundo lugar de la liga española al cuadro andaluz, transitoriamente a dos puntos del líder Barcelona.

El Sevilla que dirige el argentino Eduardo Berizzo, ahora con 16 unidades por la séptima fecha, se impuso con goles de su compatriota Ever Bangea y el colombiano Luis Muriel, y se repuso así de su única derrota del campeonato hace justo una semana en cancha del Atlético.

“De los pies de Banega puede surgir la jugada más sorpresiva, la que nadie espera. Me alegro por Muriel también. Para un goleador es importante meter goles y hoy ha sido una buena noticia para todos", comentó Berizzo.

Banega ingresó a los 58 minutos por el también argentino Franco Vázquez y transformó un penal a los 68, mientras que Muriel amplió a los 70 para sepultar al ahora colista Málaga, que apenas cuenta un punto y podría cesar próximamente a su entrenador, Míchel González.

“Más que sufrimiento, no concretamos, pero dominamos desde el principio y al final lo conseguimos”, analizó Muriel. “Aprovecho las oportunidades que me dan, porque hay otros muy buenos delanteros en la plantilla. Dedico el gol a mi familia y me voy contento por la victoria, que nos permite a seguir allí adelante”.

El Atlético de Diego Simeone cerró con cierta amargura su semana, que incluyó una agónica derrota en Liga de Campeones el miércoles contra el Chelsea, al tiempo que dio una pobre imagen en su visita al séptimo Leganés, ahora igualado a 11 puntos con el Real Madrid.

“No vamos medio dolidos. Nos esperábamos que se conformaran con el empate, pero hicieron un partido inteligente y manejaron el tiempo. Tenemos margen de mejora. Ahora viene el parón (por compromisos de selección) y toca descansar un poco la cabeza”, dijo el central uruguayo del Atlético, José Giménez.

El Barsa, líder impoluto con 18 puntos de 18 posibles, recibe a Las Palmas el domingo, que cierra su parrilla con el cruce entre el sexto Madrid y el 13ro, Espanyol.

Algo discontinuo en el juego ofensivo, el Atlético inquietó poco al Leganés en el primer tiempo, en que los locales atacaron con fiereza la defensa de tres hombre improvisada por Simeone, y bien pudieron ponerse en ventaja con un remate ingenioso de Claudio Beauvue, que se perdió fuera por poco.

Saúl Ñiguez también forzó una buena intervención de Iván Cuéllar con un zapatazo lejano, pero fueron los locales quienes volvieron al abordaje tras la reanudación con sendos remates de Nabil El Zhar que encontraron mejor respuesta de Jan Oblak.

Si el arquero rojiblanco se lució, Cuéllar también realizó una excelente parada en cabezazo forzado del uruguayo Diego Godín. Pero el hombre del partido fue definitivamente Oblak, quien evitó la victoria “pepinera” en los últimos instantes con nueva atajada ante El Zhar.

Cómodo en su rol de favorito, el Sevilla tiró de descaro ante el Málaga con la verticalidad del argentino Carlos Correa y el remate de Muriel, quien envió fuera un buen servicio del extremo, catalizador en la segunda parte del penal que convirtió con frialdad el recién ingresado Banega.

El cuadro visitante intentó reponerse, pero perdió un balón en el mediocampo y Muriel sacó a relucir sus mejores cualidades: velocidad en conducción vertical, potencia ante el acoso defensivo y remate entre las piernas del arquero.

David Soria pudo recortar por los visitantes, pero Rico salvó su potente cabezazo con un espectacular vuelo y mantuvo el invicto en el arco sevillista.

En otros partidos de la jornada, el Alavés finalmente sumó sus primeros puntos del torneo al vencer 2-0 en cancha del Levante y relegó al último lugar al Málaga.

Munir El Haddadi y Alvaro Medrán anotaron a los 33 y 81 minutos, respectivamente, los tantos de la victoria del equipo vasco, que truncó la trayectoria ascendente del cuadro “granota”, actual noveno clasificado.

Previamente, Florin Andone marcó a tres minutos del final y Deportivo de La Coruña remontó el marcador para vencer por 2-1 al Getafe.

El senegalés Amath adelantó al Getafe a los 54 minutos, y el Deportivo le dio vuelta al encuentro con tantos de Lucas Pérez a los 66 y Andone a los 87.

Con siete unidades, el Deportivo se alejó a una de la zona de descenso, mientras que el Getafe quedó con ocho.