Barcelona cae en cancha del Deportivo y pierde opciones

BARCELONA (AP) — Luis Suárez marcó su 21er gol en la liga española, pero el delantero uruguayo no evitó el tropiezo del Barcelona, que perdió 2-1 el domingo en su visita al Deportivo La Coruña, y rebajó considerablemente sus opciones de pelearle el campeonato al Real Madrid.

Los azulgranas aún lideran la tabla de posiciones con 60 puntos por la 27ta fecha, pero el Madrid podría destronarles en caso de vencer al Betis al cierre de la jornada.

Los blancos, actualmente con 59 unidades, tienen, además, la ventaja de contabilizar otro partido pendiente contra el Celta de Vigo.

La derrota barcelonista también le vino bien al tercer clasificado, Sevilla, que empató el sábado 1-1 con Leganés y cuenta 57 puntos.

Con goles a los 40 y 74 minutos, respectivamente, Joselu Sanmartín y Alex Bergantiños anularon el tanto de Suárez a los 46 por el Barsa, que encajó un duro varapalo apenas cuatro días después de culminar una histórica gesta en la Liga de Campeones, cuando venció 6-1 al Paris Saint-Germain para voltear agónicamente la eliminatoria de octavos de final.

Neymar fue decisivo el miércoles, pero no jugó ante el Deportivo por lesión, y el astro argentino Lionel Messi, lejos de su mejor nivel, tampoco consiguió ampliar su cuenta como máximo cañonero del campeonato, que se mantiene en 23 goles.

"Regalamos algunos minutos de la primera parte. Ellos están peleando el descenso y no perdonaron", resumió Suárez. "No creo que lo del PSG nos pasara factura, tuvimos descanso. No vamos a bajar los brazos".

El Deportivo le ganó al Barsa por primera vez desde 2008, y se distanció en ocho puntos de la zona del descenso, situándose 15to.

"Sabíamos que el balón parado era uno de los puntos débiles del Barsa. Creo que acusaron el esfuerzo del otro día. Fuimos intensos y listos, les hicimos el partido largo", comentó Bergantiños.

En partido anterior, el Athletic de Bilbao cantó victoria en el derbi vasco al vencer 2-0 a Real Sociedad, su primera victoria como visitante tras casi seis meses.

Raúl García abrió el marcador al convertir un penal a los 28 minutos, e Iñaki Williams sentenció a los 56.

El Athletic se ubica séptimo con 44 puntos, uno menos que el Villarreal, que podría distanciarse de nuevo si gana a continuación al Celta.

La Real quedó estancada en el quinto puesto con 48 unidades.

Las alteraciones en el once pasaron factura al Barsa, que acusó la falta de continuidad en la elaboración del juego, así como la espontaneidad de Neyma en posición avanzada.

Suárez se las ingenió, pese a todo, para cabecear un tiro libre a manos del argentino Germán Lux, André Gomes también probó con un disparo alto tras recorte en el área, y Sergi Roberto se topó con otra intervención del arquero cuando intentó un cruce con sello de gol tras infiltrarse en el área.

El Deportivo, en tanto, inquietaba en sus rápidas transiciones, y activó a Joselu con un hábil remate en posición forzada, que obligó a una excelente intervención de Marc-André ter Stegen.

La jugada, sin embargo, derivó en tiro de esquina de oro para los locales, que abrieron el marcador cuando Javier Mascherano no logró despejar el centro, y entre el argentino y Ter Stegen dejaron el balón muerto para que Joselu, impetuoso en el área chica, empujara a gol.

Pudo empatar el Barsa con un zapatazo de Suarez que desvió Alejandro Arribas y una volea angulada de Gerard Piqué a balón parado, pero los gallegos alcanzaron el descanso con ventaja mínima y creciente sensación de poder rentabilizar el desgaste azulgrana tras la gesta europea.

Pero la moral local recibió un duro golpe con la igualada de Suárez nada más reanudarse el partido, al enganchar el uruguayo un cañonazo que se coló entre Lux y el poste más cercano, tras mal rechace defensivo de Arribas.

Faycal Fajr respondió con una comba buscando el rincón, pero el Barsa dio un paso al frente con el relevo de Andrés Iniesta a Arda Turan, y acorraló al Deportivo, que respiró aliviado cuando Messi soltó un zurdazo por encima del travesaño.

Poco inspirado el crack argentino, el equipo visitante careció de mordiente en el área rival, y exhibió excesiva ternura en la propia, donde Arribas avisó con un testarazo al poste a balón parado y, en el siguiente tiro de esquina, Bergantiños se elevó sobre Jordi Alba para cabecear a la red desde corta distancia.

Suárez, pundonoroso, se acercó de nuevo al gol con un remate de primeras a pase de Messi, pero Lux evitó de nuevo el tanto, sepultando definitivamente las esperanzas del Barsa, que ve menguar sus opciones de revalidar el título de liga, a falta de 11 fechas para su conclusión.