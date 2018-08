Bárcenas: Vengo a aportar al Oviedo en cualquier parte del terreno

El panameño Yoel Bárcenas sigue adelante con su adaptación en el Real Oviedo donde dice sentirse muy bien y que espera con ansias de jugar en el estadio Carlos Tartiere

" Los compañeros me han arropado mucho, me encuentro muy bien, adaptándome lo más rápido posible. Todo lo que veo me agrada, es un gran club", comenzó diciendo el jugador colonense que tendrá su primera experiencia en el fútbol español, específicamente segunda división.

" Venía activo, trato de dar lo más rápido posible todo lo que pide Anquela. Va a haber que estar muy concentrados, los partidos se definen por detalles, es muy competitivo. Hay que ir paso a psso, intensidad y trabajo es fundamental para el míster y tengo muchas ganas de jugar en el Tartiere".

Consultado sobre sus compañeros y la lucha por un puesto de titular, el ex Árabe Unido dijo: " Con Diegui Johannesson me llevo muy bien, es buena esa comunicación para el campo. Con Saúl y Aarón la competencia es sana, vengo a ayudar en lo que me pida el míster y aportar al equipo en cualquier parte del terreno", cerró Bárcenas en la sala de prensa de El Requexón. *

Yoel Bárcenas: "Sobre todo ir paso a psso. Intensidad y trabajo, que es fundamental para el míster. Muchas ganas de jugar en el Tartiere, ya imagino lo que debe de sentirse" #PretemporadaRO #RealOviedo pic.twitter.com/lvmWugvKdP — Real Oviedo (@RealOviedo) 3 de agosto de 2018

