Bárcenas: Es difícil decirle no a la selección, ahora ya enfocado en el Oviedo

El volante panameño Yoel Bárcenas se incorporó a los entrenamientos del Oviedo y en conferencia de prensa habló de la selección de Panamá y de su club en la segunda división de España.

"Fue una gran gira, no pudimos ganar en ninguno de los dos partidos pero creo que para lo que viene en el futuro fue muy buena. Estoy un poco cansado por los viajes no por los partidos, pero creo que estoy lista para lo que el mister pida o quiera, esperar cuáles sean su órdenes y acatarlas. El técnico verá si estoy para jugar o no, igual seguiré trabajando para estar bien físicamente", comenzó diciendo Bárcenas que agregó "Estaba allá con la selección, pero también pensando en el Oviedo".

"Es dífícil decirle no a la selección, ahora ya enfocado con el equipo sabiendo que la gira fue buena. Ahora tomar las cosas como se tienen que tomar con el Oviedo, incorporarme lo más rápido posible y venir con más fuerza".

Con relación a su equipo, el ex Árabe Unido comentó: "Todos los partidos hay que jugarlos independiente del esquema, mientras estemos concentrados y haciendo el trabajo vamos a sacar un buen resultado, las variaciones pasan por los jugadores que el entrenador tenga disponible".

"Osasuna es un rival difícil y complicado, pero vamos a tratar de hacer nuestro partido en casa y darlo todo para sacar una victoria que es lo que queremos. Todos sabemos que hay que hacer valer la localía y ese es el objetivo hacernos fuertes en casa y ganar la mayor cantidad de puntos posibles, por ahí sacar algo afuera viene bien, pero tenemos que hacernos fuertes en casa"

"Pienso que vamos bien que vamos mejorando y a medida que pasen los días vamos a conseguir la regularidad que queremos", finalizó.

