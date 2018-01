635x357 El Barsa sigue arrollador gracias a Messi y Suárez. TALES AZZONI (Associated Press)

MADRID (AP) — Resulta ser que el Barcelona tenía la solución en casa.

Tras arrancar la campaña rodeado por dudas tras los fallidos intentos de encontrar un remplazo para Neymar, Barcelona dejó claro que puede dominar sin el brasileño.

Lionel Messi y Luis Suárez demostraron que pueden hacerlo por su cuenta, guiando a Barcelona a una impresionante primera mitad de campaña.

Con ese brillante dúo, Barcelona es el holgado líder de la liga española y sigue avanzando en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey.

Messi y Suárez han anotado 34 goles en la campaña española. Tan solo tres equipos completos tienen más goles.

Hubo preocupaciones cuando Barcelona no consiguió adquirir a Philippe Coutinho tras la partida de Neymar a Paris Saint-Germain en el verano, pero el dúo se encargó del ataque y garantizó que el equipo permaneciese competitivo pese a no tener un delantero extra. El club catalán añadió al joven atacante francés Ousmane Dembélé, pero el internacional se lesionó temprano y no ha podido jugar mucho.

Coutinho finalmente fue fichado en este mercado de invierno, aunque todavía no debuta con el club catalán.

Messi ha estado en un nivel especial, liderando la liga con 19 goles. El argentino ha anotado nueve veces en sus últimos 10 partidos.

Messi tuvo una impresionante actuación en la victoria de 5-0 del Barça contra Real Betis el domingo, anotando dos goles y siendo aplaudido por hinchas de sus rivales.

"Hay que disfrutar de él. Nos ha tocado vivir su tiempo”, dijo el técnico Ernesto Valverde. “Lo he sufrido y sé lo que es. Ahora puedo disfrutarle. Es un espectáculo verle cada día. Es el mejor jugador que hay y que habrá".

El segundo gol de Messi el domingo fue majestuoso, con el argentino entrando al área con el balón y evadiendo a dos defensores antes de calmadamente encontrar la red.

Impresionó igualmente más tarde en el partido, cuando se escapó de tres defensores tras haber estado bajo presión en su propia área, cambiando de dirección varias veces al tiempo que mantenía control del balón. Finalizó la secuencia filtrando el balón entre las piernas de uno de los defensores.

"Deja un detalle en cada partido”, dijo Suárez. “Estuvo espectacular y la gente que vino al estadio lo pudo disfrutar. Tuvieron la ocasión de ver en la cancha al mejor jugador de la historia".

Suarez también ha estado impresionante.

El goleador uruguayo anotó dos veces contra el Betis, alcanzando 100 goles en 114 partidos con Barcelona. Es el segundo mejor goleador de la liga, con 15 dianas, y lleva 10 en sus últimos ocho partidos.

Su primer gol el domingo fue una excelente volea dentro del área y el segundo fue un tiro colocado a la esquina superior izquierda tras un pase de Messi.

Barcelona iba invicto en 29 partidos antes de caer 1-0 contra Espanyol en cuartos de final de la Copa del Rey la semana pasada, cuando Messi falló un penal. Suárez comenzó ese partido en la banca. El duelo de vuelta es en el Camp Nou y se espera que el dúo sea titular.

Messi y Suarez ayudaron a Barcelona a una ventaja de 11 puntos en el arranque de la segunda mitad de la liga española, su mayor ventaja tras 20 partidos desde la temporada 2008-2009.

Barcelona le lleva 19 puntos al campeón defensor Real Madrid, al que venció 3-0 en diciembre en el estadio Santiago Bernabéu con sendos goles de Messi y Suárez.