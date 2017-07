635x357 Bartomeu: Imposible activar cláusula rescisión de Neymar. RICARDO ZÚÑIGA (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Paris Saint-Germain tendría que violar las reglas del fair play financiero de la UEFA para activar la astronómica cláusula de rescisión del contrato de Neymar con el Barcelona, dijo el jueves el presidente del club español Josep María Bartomeu.

En una entrevista con The Associated Press, Bartomeu afirmó que no han recibido ninguna oferta del club francés por el delantero brasileño, y dijo que esperan que Neymar cumpla con el contrato que firmó en octubre y que lo vincula con el Barsa hasta junio de 2021.

“Neymar tiene que jugar con nosotros”, afirmó.

El presunto intento del PSG por fichar a Neymar domina los titulares del mercado de transferencias desde hace varios días, incluso con reportes de que el equipo parisino estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 220 millones de euros (255 millones de dólares).

“Las cláusulas de algunos jugadores, no sólo del Barsa, sino de otros equipos, son millonarias, son cláusulas que son imposibles de activar, si queremos cumplir el fair play financiero”, dijo Bartomeu. “Si alguien no lo quiere cumplir, por supuesto que se puede activar, pero hoy en día con las reglas, las normas actuales, activar unas cláusulas tan altas, y no digo qué jugador sea, hablo en general, es prácticamente imposible”.