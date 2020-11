Bélgica cierra el año al frente del ranking de FIFA; Panamá baja un puesto

ZÚRICH (AP) — Con Bélgica firme en la cima, la FIFA dio a conocer su última lista de posiciones para 2020 el viernes y fijó la siembra de la porción europea para el sorteo de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022.





El defensor campeón mundial Francia se ubicó en el segundo lugar, seguido por Brasil e Inglaterra, mientras que Portugal, el actual campeón de Europa, completa las mejores cinco selecciones; España es sexto.





Argentina ascendió un lugar para colocarse en séptimo después de dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial en Qatar. Uruguay cayó un lugar para quedar en octavo.





Panamá bajó un puesto luego de caer en los partidos amistosos de noviembre ante Japón (1-0) y ante USA (6-2) quedando en el puesto 78 de la clasificación general, noveno en CONCACAF.





La selección de México es la mejor posicionada entre los rivales de la región de la CONCACAF, quedando noveno en el ranking general. Estados Unidos permaneció en el sitio 22.





La FIFA será sede del sorteo europeo el 7 de diciembre. Entre las 10 mejores selecciones se encuentra Italia, que hace cuatro años se hallaba en el segundo puesto para luego no obtener un boleto al Mundial de Rusia 2018 tras quedar en un grupo con España.





Holanda, en el lugar 14, recibió el último puesto de la siembra, enviando a Suiza (16) a la segunda casilla.





Los 10 mejores de las eliminatorias europeas obtendrán un pase automático al Mundial Qatar 2022. Los 10 que queden en el segundo lugar de su respectivo grupo se medirán en playoffs, junto con dos selecciones de los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.





Senegal leads African nations at No. 20, while Japan is Asia’s top-ranked team at No. 27. World Cup host Qatar dropped two places to No. 59.