Bienvenido el Brasil-Argentina, aunque sea una semifinal de Copa América

Doce años después de la final en Venezuela-2007, Brasil y Argentina volverán a encontrarse en una Copa América. El superclásico mundial entre las potencias sudamericanas le deberá a la historia de esta edición el partido por el título, pero bienvenida sea una semifinal.

Messi y una mejor versión de la Albiceleste ganaron 2-0 a Venezuela el viernes en los cuartos de final en Rio de Janeiro, configurando el partido soñado ante su eterno rival el próximo martes en Belo Horizonte por el pase a la final.

Lautaro Martínez, a los 10 minutos, y Giovani Lo Celso, a los 75, marcaron los goles de una Argentina bien plantada ante la Vinotinto y que pudo desprenderse del ingenio de su crack. Esta vez se mostró más colectiva y menos dependiente del para muchos mejor futbolista del mundo.

"Tenemos que jugar no como un partido más, pero no lo tenemos que tomar como una semifinal de Copa América, como contra cualquier equipo, no pensando que tenemos enfrente a nuestro máximo rival. Eso agranda la leyenda", dijo sereno el cuestionado Scaloni.

Pero Argentina necesitará definitivamente al Messi del Barça para hacerle frente a un Brasil que partido a partido va pareciéndose a un candidato al título. Y todo esto sin el polémico Neymar, lesionado, fuera de la Copa y en problemas judiciales.

- ¿Sin favorito? -

"No sé si (Brasil) es el rival perfecto, es lo que toca en la semifinal. Queremos seguir. Sabemos que va a ser un partido duro", dijo un Messi autocrítico con su rendimiento en Brasil-2019.

"Es difícil decir un favorito cuando se juega Brasil-Argentina. Es un partido muy igualado. Ellos son los locales, tienen que mostrarle a su gente. Vienen más tiempo con este proyecto. Son muchos jugadores con el mismo técnico, la misma idea", analizó.

Paraguay sufrió el acoso permanente de la Seleçao en los 90 minutos de su serie de cuartos el jueves en Porto Alegre, y encontró el boleto a las semifinales en el drama de los penales con un 4-3.

En Venezuela-2007, Brasil le pasó por encima a Argentina con un 3-0 en Maracaibo, la que sería la primera de tres finales perdidas de Messi con la Albiceleste en Copas América, a la que también agregó la derrota más dolorosa con su selección en el Mundial-2014, al caer con Alemania en el partido por el título.

- Chile se hace respetar -

Chile, el bicampeón defensor, renovó sus credenciales de candidato a una tercera corona al quitarse de encima a Colombia, el viernes en Sao Paulo.

La Roja se impuso 5-4 en definición por penales luego de un empate 0-0 en los 90 minutos, en los que le fueron anulados dos goles a instancias del VAR.

"Dominamos casi todo el partido frente a una selección con mucha calidad. Hicimos dos goles que por mala suerte el VAR anuló, merecíamos haberlo ganado en el partido, no se pudo, pero supimos hacer los cinco penales y pudimos pasar", dijo el 'Rey' Arturo Vidal.

Y es que Chile tuvo a Colombia contra las cuerdas en buena parte del partido. Los cafeteros mostraron voluntad pero sus chances de batir a Gabriel Arias fueron realmente mínimas.

Los cafeteros regresarán a casa sin haber recibido un gol en el torneo y siendo la única selección que logró el puntaje perfecto en la fase de grupos -victorias ante Argentina (2-0), Catar (1-0) y Paraguay (1-0)-.

"Nuestros jugadores tuvieron cuatro partidos fantásticos en esta Copa América. En el primer tiempo creamos, pero después Chile tomó el control. Hemos intentado en los últimos minutos ganar, pero no fue suficiente. Y en los penales está más en la mano de Dios que en los pies de los jugadores", sostuvo el portugués Carlos Queiroz, artífice de la 'nueva' Colombia.

- La Celeste no destiñe -

Insoportable como Suárez atacando o como le pegó a Chile a puro coraje, Uruguay buscará las semifinales ante el alicaído Perú este sábado en Salvador (noroeste), un duelo de cuartos que puede decidir el futuro de Ricardo Gareca en el banquillo inca.

Candidata al título, la Celeste ha mostrado pinceladas de su potencial pese al desliz ante Japón (2-2), lo que no le impide ser favorita del partido en la Arena Fonte Nova gracias a los triunfos ante Ecuador (4-0) y La Roja bicampeona (1-0).

Uruguay llegó por última vez a los cuartos de final en Chile-2015, cuando fue eliminado por el combinado local en un partido polémico en el que Gonzalo Jara agredió a Edinson Cavani, que reaccionó y vio la tarjeta roja. En la Copa Centenario de 2016 la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos, lo que no ocurría desde Bolivia-1997.

Para Perú, en cambio, la presencia en los cuartos de final significa igualar la posición de hace tres años, en la que se fue eliminada por Colombia en definición por penales. Pero en la actual edición es un premio a la irregularidad.

Los incas se presentan ante la Celeste golpeados por el 5-0 que la Seleçao le propinó el pasado sábado en el cierre del Grupo A y por la baja definitiva en el torneo de la 'Foquita' Jefferson Farfán por una lesión en la rodilla izquierda.