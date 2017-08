Blackburn no firmará con el Ittihad Tanger por cambios en el contrato

Todo estaba listo para que Rolando Blackburn firmara un préstamo por un año e inclusive ya había jugado un amistoso, pero cambios de último momento en las cláusulas del contrato hicieron que el delantero panameño, su agente y Comunicaciones decidieran no firmar.

El agente del jugador, Edgardo Carles, manifestó a RPCTV.COM: " Ayer (martes) cuando fuimos a firmar todos los documentos del préstamo luego que Comunicaciones y Blackburn habían firmado un precontrato y carta de preacuerdo resulta que el nuevo contrato para registrarse en las federaciones no manejaba la misma información que el precontrato y eso es una falta de respeto".

" Ellos aunque nos decían que iban a respetar las condiciones pactadas en el precontrato, a pesar de no estar por escrito, decidimos no firmar y no nos pareció correcto lo hecho por el Ittihad Tanger".

Carles agregó que Blackburn estará regresando a Panamá esta semana y acá se sentarán a ver que posibilidades salen en el mercado.

El período de contrataciones cierra el 31 de agosto para la mayoría de las ligas, no así con la MLS que cierra hoy.

Esta semana se debe decidir lo de Ismael

Por otro lado, Carles manifestó que la situación de Ismael Diaz se debe estar definiendo esta semana.



" Es cierto que directivos del Deportivo La Coruña estuvieron en Panamá y nos reunimos, pero no hay nada oficial todavía. Hay otras opciones que estamos viendo", finalizó.