Blas Pérez se despide de la fanaticada colonense

Tras confirmarse su vínculo con el Club Blooming en Bolivia, el delantero panameño Blas Pérez dedicó algunas líneas a través de sus redes sociales para la fanaticada colonense tras haber fichado por Árabe Unido en el presente semestre de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"A la hinchada azul no tengo más que palabras de agradecimiento y a la vez expresarles que esto no es un adiós, es un pequeño hasta luego, toda vez que mi intención y plan futbolístico es cerrar mi carrera, si Dios así me lo permite, en el Club Deportivo Árabe Unido", dijo Blas.

El goleador con la selección nacional estará viajando este sábado a Bolivia para unirse así a su nuevo equipo en el fútbol sudamericano.

"Ulala, soy Árabe", fueron las últimas líneas de 'El Ratón', para la fanaticada azul.





A la afición del Árabe Unido de Colón, mis seguidores y fanáticos del fútbol nacional e internacional. @ArabeUnido_ @Barra_Atlantica pic.twitter.com/2qNz1M0KuA — Blas Pérez  (@superraton7) 11 de febrero de 2017