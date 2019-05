Bolivia: Muere árbitro tras desplomarse en partido de fútbol

Un árbitro falleció tras desplomarse el domingo durante un partido de fútbol de la primera división de Bolivia, que se realizaba a una gran altitud, confirmaron médicos. Tenía 31 años.

El árbitro Víctor Hugo Hurtado pitaba el encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero, que se llevaba a cabo en el estadio Municipal de la ciudad de El Alto, a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar. A los 47 minutos, durante una aproximación de Always Ready, el silbante cayó de espaldas fuera del área.

Las imágenes de la televisión mostraron el momento en que los médicos de los clubes involucrados e incluso varios jugadores trataron de brindarle asistencia. Unos minutos después, Hurtado fue colocado en una ambulancia que lo trasladó a un hospital cercano.

“Pudieron controlarlo en el momento en que se desmaya en la cancha, pero al llegar al hospital murió de un paro cardiorrespiratorio”, dijo por teléfono a The Associated Press Fernando Costa, presidente del Club Always Ready.

Más tarde, el médico del mismo club, Eric Kosziner, habló con la prensa y precisó que el árbitro había sufrido dos paros cardiorrespiratorios, uno en la cancha y otro a su llegada a la clínica.

El presidente Evo Morales lamentó el fallecimiento de Hurtado.

“Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y colegas. El fútbol boliviano está de luto”, manifestó Morales mediante su cuenta oficial de Twitter.

Distintos medios informaron que el cuerpo arbitral de otro partido de la fecha, el clásico entre Bolívar y The Strongest, se negó a comenzar a tiempo el segundo tiempo, a la espera de tener noticias sobre la salud de su colega.

No obstante, todos los encuentros se completaron, incluido aquel en que se produjo la tragedia, con un árbitro suplente. Always Ready terminó imponiéndose por una goleada de 5-0.

Always Ready ascendió el año pasado a la primera división y decidió habilitar como su cancha el estadio Municipal, uno de los más altos en los que se juega fútbol de la máxima categoría en el país.

En declaraciones a medios locales, Costa consideró que sería “prematuro” establecer un vínculo entre la altitud a la que se jugaba y el deceso.