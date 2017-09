635x357 Bolivia con pocas variaciones para Brasil y Uruguay. Associated Press

LA PAZ (AP) — Bolivia enfrentará a Brasil y Uruguay con pocas variaciones y ante la ausencia del paraguayo nacionalizado boliviano Pablo Escobar por lesión, en las dos últimas fechas de la eliminatoria mundialista.

El técnico Mauricio Soria dio a conocer el lunes una nómina de 26 jugadores con solo dos variaciones: El atacante Rodrigo Vargas, de Petrolero de Yacuiba, y el regreso de Marvin Bejarano de The Strongest. Vargas es el goleador del torneo local.

Soria mantuvo el equipo que venció a Chile 1-0 el 5 de septiembre. El técnico boliviano no podrá dirigir el partido frente a Brasil el jueves tras ser sancionado por la FIFA “por mal comportamiento”.

Aun así, manifestó que esperan “poder hacer que estos partidos con Brasil y Uruguay sean muy positivos para el avance y el crecimiento de nuestro país”.

Los delanteros Marcelo Martins del Wuhan Zall chino y Juan Carlos Arce de Bolívar son los que se perfilan para el ataque. El lesionado Escobar no fue convocado por Soria.

Con su clasificación asegurada, Brasil enfrentará a una Bolivia sin posibilidades de clasificarse el jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El 10 de octubre, Bolivia visitará a Uruguay, que sigue en la lucha por un boleto a Rusia 2018.

Plantel:

Arqueros: Carlos Lampe (Huachipato, Chile), Rubén Cordano (Blooming), Romel Quiñonez (Oriente Petrolero).

Defensores: Diego Bejarano (The Strongest), José Sagredo (Bloming), Marvin Bejarano (The Strongest), Jorge Flores (Bolívar), Juan Pablo Aponte (Wilstermann), Ronald Raldes (Bolívar), Edward Zenteno (Wilstermann), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sports Boys), Luis Haquin (Oriente Petrolero), Mario Cuéllar (Sport Boys).

Mediocampistas: Pedro Azogue (Bolívar), Diego Wayar (The Strongest), Christian Machado (Wilstermann), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Oriente Petrolero), Raúl Castro (The Strongest), Jhasmani Campos (Bangkok Glass, Tailandia), Alejandro Chumacero (The Strongest).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Bolívar), Bruno Miranda (DC United, Estados Unidos), Marcelo Martins (Wuhan Zall, China), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Juan Eduardo Fierro (Bolívar), Rodrigo Vargas (Petrolero).