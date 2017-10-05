Deportes

Brasil y Neymar perdonan contra Bolivia al empatar en La Paz

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AP

|LA PAZ, Bolivia | 5 oct 2017 05.53pm

LA PAZ, Bolivia (AP) — BOLIVIA: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Christian Machado, Leonel Justiniano (Raúl Castro, 45), Luis Gutiérrez, Gabriel Valverde, Leonel Morales, Juan Carlos Arce (Fernando Saucedo, 78), Marcelo Martins y Juan Eduardo Fierro (Gilbert Álvarez, 57).

BRASIL: Alison, Daniel Alves, Thiago Silva (Marco Correa, 28), Miranda, Alex Sandro, Paulinho (Fernandinho, 81), Casemiro, Renato Augusto, Coutinho (Willian, 65), Neymar y Gabriel Jesús.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

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