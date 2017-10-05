Brasil y Neymar perdonan contra Bolivia al empatar en La Paz
LA PAZ, Bolivia (AP) — BOLIVIA: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Christian Machado, Leonel Justiniano (Raúl Castro, 45), Luis Gutiérrez, Gabriel Valverde, Leonel Morales, Juan Carlos Arce (Fernando Saucedo, 78), Marcelo Martins y Juan Eduardo Fierro (Gilbert Álvarez, 57).
BRASIL: Alison, Daniel Alves, Thiago Silva (Marco Correa, 28), Miranda, Alex Sandro, Paulinho (Fernandinho, 81), Casemiro, Renato Augusto, Coutinho (Willian, 65), Neymar y Gabriel Jesús.
Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).