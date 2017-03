635x357 Brasil por las nubes, Argentina con dudas en eliminatorias. MAURICIO SAVARESE (Associated Press)

SAO PAULO (AP) — El ánimo está teñido de contrastes entre dos de los gigantes del fútbol sudamericano.

Un sonriente Neymar festejó la goleada de Brasil en Uruguay vestido con una camiseta celeste que le regaló su compañero en el Barcelona, Luis Suárez. En la otra orilla del río de la Plata, Lionel Messi ni siquiera quiso dar la mano a un juez de línea después de una poco convincente victoria de Argentina sobre Chile.

Tras golear 4-1 a Uruguay el jueves en el estadio Centenario de Montevideo, Brasil tiene prácticamente asegurado su boleto al Mundial de 2018, y lo oficializará si derrota el martes a Paraguay en Sao Paulo, y Ecuador y Chile pierden sus respectivos partidos. De ser así, el conjunto dirigido por Tite será el primero en clasificarse al torneo del próximo año en Rusia, aparte del anfitrión que tiene su cupo garantizado.

Argentina, subcampeón hace tres años en Brasil, está en una situación más delicada. Superó el jueves 1-0 a Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires con un polémico gol de penal de Messi. Ese resultado catapultó al equipo dirigido por Edgardo Bauza del quinto al tercer puesto, entre los cuatro primeros que se clasifican directamente a Rusia.

A pesar del triunfo, la selección argentina recibió críticas por su bajo nivel de juego ante Chile, y Messi se fue del estadio sin hablar con la prensa. Además, Argentina supera apenas por una unidad al cuarto Colombia, y por dos al quinto y sexto, Ecuador y Chile, respectivamente.

Ahora le espera una difícil visita a Bolivia en la altura de La Paz, un feudo difícil para cualquier plantel. El técnico boliviano Mauricio Soria reservó a varias de sus figuras de la visita del jueves a Colombia, donde perdió 1-0, para que estuviesen completamente aclimatados a los sobre 3.500 metros de altura de la capital boliviana.

La última vez que Argentina ganó por las eliminatorias en La Paz fue en 2005. En las eliminatorias para 2010, un plantel encabezado por Messi perdió allí por 6-1, y un revés el martes en la altura de los Andes podría volver a hundir a la Albiceleste al quinto lugar.

"Todos saben lo difícil que la altura. Bolivia guardó jugadores para jugar contra nosotros", advirtió Bauza luego del partido contra Chile.

Hace unos cuantos meses, la situación era totalmente distinta. Argentina estaba primera en la tabla y Brasil en sexto lugar. Pero la Verdeamarela hiló siete victorias tras la llegada a Tite, la mayoría por goleadas, y ahora apunta como uno de los favoritos para Rusia 2018.

"Esto es mucho más de lo que hubiese imaginado. Todavía no tengo una idea de cuánto puede crecer este quipo (hasta Rusia)", dijo Tite en Uruguay. "Ni siquiera quiero saber de otros partidos y de la tabla de posiciones. No voy a hacer la matemática, me enfoco en nuestro desempeño, y fue extraordinario".

Neymar cree que el triunfo como visitante en Uruguay, segundo en la tabla, demuestra que Brasil cuenta con la madurez y experiencia como para ser protagonista en Rusia.

"Esto es importante para el futuro. No nos sobresaltamos cuando ellos anotaron su gol, sabíamos que quedaba mucho tiempo", indicó el astro del Barcelona. "Teníamos que mantenernos tranquilos, y eso hicimos".

Los argentinos todavía no pueden empezar a hacer planes para Rusia, pero sus problemas son evidentes. Como tituló el diario Olé, con una foto de Messi apuntando al cielo: "Sin él, no somos nada". La Albiceleste ha sumado el 83% de los puntos disponibles cuando juega Messi, pero sin el genial goleador la cifra cae a un pésimo 33%.