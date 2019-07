CAI presenta proyectos sociales junto a Fernando Hierro y Míchel Salgado

Con la participación de directivos, patrocinadores, cuerpo técnico la plantilla de jugadores, periodistas y amantes del fútbol en general, el Club Atlético Independiente (CAI) realizó una noche de gala para presentar su plataforma social y deportiva e informar sobre los logros y planes futuros del club.

El evento contó con la participación de Michel Salgado y Fernando Hierro, ex jugadores del Real Madrid. Salgado ha estado involucrado con el CAI desde hace algunos años y ha sido uno de los impulsores de su evolución como club. Durante su intervención, Salgado manifestó la necesidad de que los clubes cuenten con las herramientas necesarias para un buen desarrollo del deporte, empezando, por supuesto, con una buena cancha. “Lo que está haciendo el CAI está cambiando a Panamá y su futuro en el fútbol. El fútbol es todo y lo ha sido todo para mí en la vida,” resaltó.

Salgado aprovechó la oportunidad para anunciar oficialmente el fichaje del jugador del CAI de la categoría reserva, José Córdoba, quien en los próximos días estará viajando a España para unirse a las categorías menores del Celta De Vigo. La noticia fue recibida con mucha emoción por todos los asistentes y como expresó Salgado, esta es una viva muestra de los resultados que está obteniendo el CAI a través de su plataforma social y deportiva.

La Academia CAI, bajo la coordinación de Franklin Narváez, es un ambicioso proyecto que no sólo entrena a los jóvenes para ser grandes futbolistas y profesionales del deporte, sino que les brinda las herramientas necesarias para su superación personal y académica. A los jugadores se les apoya además con alimentación, becas escolares, transporte, uniformes y atención médica, entre otros.

En la actualidad el club tiene presencia en 4 sectores del país: Chorrera, Arraiján, Puerto Caimito y Panamá, y se espera que próximamente puedan expandirse a más sectores del país.

“El CAI le apuesta al desarrollo del fútbol, y por eso nos exigimos mucho para lograr contar con instalaciones deportivas de primer mundo, invirtiendo en estos talentosos jóvenes para asegurarles un mejor futuro como jugadores profesionales, manifestó Ricardo Escobar, de la Junta Directiva del CAI.

Más allá de jugar al fútbol, el CAI tiene como objetivo convertirse en un referente en el ámbito deportivo, mejorando continuamente el nivel competitivo de sus jugadores y desarrollando una plataforma social comunitaria a través del fútbol, demostrando que es posible obtener el éxito deportivo y social a través de la buena práctica del fútbol y una formación integral con base en sólidos valores.

La metodología de enseñanza que utiliza el club tiene 2 componentes principales. El primero es la de inculcar valores, que se basa en 4 pilares principales; respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad La idea es que los jóvenes aprendan a poner estos valores en práctica tanto en sus hogares, la escuela, su comunidad y en el deporte. Así lo manifestó en su presentación, Armando Gun, encargado del programa social del CAI en Puerto Caimito.

El segundo componente es el deportivo, en el que desarrollan habilidades técnicas y tácticas a través de un entrenamiento programado del fútbol. “Aunque posiblemente no todos los niños y jóvenes que participan del programa se convertirán en jugadores profesionales, el objetivo del club es convertirlos en personas de bien, educados y con metas y sueños por cumplir”, agregó Gun quien fue jugador de la selección de Panamá.

El CAI cuenta con la academia que comenzó a principios del 2017, incentivando la práctica del fútbol de manera gratuita de la Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, y la reserva. La Academia CAI cuenta con más de 200 niños y adolescentes y a través de importantes alianzas deportivas tanto locales, como internacionales, se ha logrado impactar alrededor de 600 niños y adolescentes de escasos recursos.

El cuerpo técnico del equipo mayor del CAI está liderado por Fran Perlo, con la asistente técnica de Iván Guerra, figuras reconocidas dentro del fútbol nacional, ya que el club se ha fijado como meta, continuar ganando copas tanto a nivel nacional e internacional.

“Estamos muy contentos de poder mostrarle al país lo que estamos haciendo con los niños a través del fútbol. Los estamos preparando para que tengan un futuro exitoso y brillante, sin olvidarnos de formarlos, ante todo, como personas de bien. Queremos llegar a todos los niños para que sepan que tienen una oportunidad de ser alguien en la vida, que CAI los prepara y apoya para que cumplan sus metas,” agregó Ricardo Escobar.

El evento tuvo lugar en el nuevo CAI Sport Center, ubicado en la ciudad de Panamá, el cual cuenta con una cancha con las medidas reglamentarias de FIFA y todas las comodidades para el buen desempeño de los jugadores. La sede del CAI, ubicada en Río Congo, cuenta con una Casa Club con capacidad para 50 personas, dormitorios, comedor, áreas para el entretenimiento y un campo de juego completo; ya que uno de los principales objetivos del club es hacer un centro de alto rendimiento para sus jugadores de liga mayor, la Academia CAI y en un futuro para la escuela CAI.