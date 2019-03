El CAI está listo para enfrentar al Sporting Kansas City en Liga de Campeones

El Club Atlético Independiente de La Chorrera entrenó por última vez este martes en sus instalaciones ubicadas en Vía Israel, de cara al encuentro ante el Sporting Kansas City de la MLS (Major League Soccer) correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2019.

El CAI viene de eliminar al pasado subcampeón Toronto FC con global de 5-1, sentenciando una goleada 4-0 en casa y finalmente cerrando la clasificación con un empate 1-1 en el BMO Field de Toronto, bajo una temperatura de -8°C.

Omar Browne fue una de las figuras del equipo panameño en la eliminatoria, anotando dos tantos, uno en casa y el otro que significó el empate de visita.

'Cito', como es conocido el volante, fue recientemente llamado a la Selección Mayor de Panamá para el duelo amistoso ante Brasil el próximo 23 de marzo y Fran Perlo, técnico del CAI se mostró orgulloso de su jugador.

"Es un orgullo que nos represente como equipo en la selección. Browne nos está dando un mensaje de que le queda poco tiempo jugando en Panamá. Es nuestro as bajo la manga por su rendimiento óptimo y porque pone al equipo a jugar", comentó el estratega venezolano. "Cuando no está sin duda nos hace falta", sentenció.

Otro de sus jugadores que fue figura en ofensiva en la llave ante el equipo canadiense, fue Romeesh Ivey quien marcó doblete en el duelo de ida.

En la zona defensiva, Manuel 'Cholo' Torres ha sido el líder incansable del CAI a sus 40 años jugando todos los minutos con el equipo, y bajo los tres palos se ha destacado el portero panameño de 24 años, José Guerra.

Por otro lado, el delantero Jorman Aguilar recibió el alta médica después de sufrir un esguince de tobillo con el que jugó precisamente en el partido en Toronto y entró en la convocatoria para los cuartos de final.

Cabe destacar que esta es la primera participación de los 'Vikingos' en este torneo internacional.

Por su parte, el Sporting Kansas City viene de eliminar al Toluca mexicano con global de 5-0 en Concachampions, sin embargo en su último partido el pasado domingo por la primera jornada de la MLS, no la pasaron del todo bien y terminaron perdiendo 2-1 sobre el final del juego ante Los Angeles FC, luego de ir ganando 0-1 en el arranque del partido.

Los 'Wizards' llegaron a suelo panameño y entrenaron en el Estadio Maracaná este martes en horas de la mañana bajo un fuerte sol de verano y unos 33°C.

All warmed up ☀️ and ready for @TheChampions League Quarterfinals. #SCCL2019 // #CAIvSKC pic.twitter.com/2lGIyk1deP