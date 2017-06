CONCACAF anuncia los árbitros para la Copa Oro 2017

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) anunció los nombramientos de los árbitros para la Copa Oro de CONCACAF, la cual tendrá la participación de 17 árbitros experimentados de 10 países de la región.



Estos árbitros élite fueron evaluados en diferentes áreas, incluyendo la prueba de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, para que pudieran ser considerados para una asignación en la competencia más importante de CONCACAF. El torneo se jugará del 7 al 26 de julio de 2017 en 14 estadios en 13 áreas metropolitanas de los Estados Unidos.



"Para la catorceava edición de la Copa Oro, los árbitros se basarán en Dallas en un esfuerzo por maximizar el entrenamiento y el flujo de información crucial para mejorar la gestión del juego", dijo Brian Hall, Director de Arbitraje de CONCACAF.



Los participantes fueron revisados y seleccionados por el Equipo de Asesoramiento Técnico de Árbitros de CONCACAF, un grupo regional de expertos en arbitraje, y aprobado por el Comité de Arbitraje de CONCACAF. Este equipo incluye 60 participantes, 17 árbitros, 25 árbitros asistentes, seis evaluadores y 12 miembros del Programa de Árbitros Avanzados Enfocados (TARP). Los árbitros de TARP son parte de la estrategia de desarrollo de la Confederación para brindar una oportunidad de trabajar con oficiales élite para prepararlos para futuras competiciones. Las asignaciones de juego se anunciarán antes de cada partido.



Árbitros de la Copa Oro de CONCACAF 2017



ÁRBITROS

Joel Aguilar (SLV); Henry Bejarano (CRC); Drew Fischer (CAN); Roberto Garcia (MEX); Mark Geiger (USA); Fernando Guerrero (MEX); Walter Lopez (GUA); Jair Marrufo (USA); Yadel Martinez (CUB); Melvin Matamoros (HON); Oscar Moncada (HON); Ricardo Montero (CRC); John Pitti (PAN); Cesar Ramos (MEX); Hector Rodriguez (HON); Armando Villarreal (USA); Kimbell Ward (SKN)



ÁRBITROS ASISTENTES

Frank Anderson (USA); Joseph Bertrand (TRI); Graeme Browne (SKN); Ronald Bruna (PAN); Jose Luis Camargo (MEX); Keytzel Corrales (NCA); Melvyn Cruz (HON); Carlos Fernandez (CRC); Geonvany Garcia (SLV); Miguel Hernandez (MEX); Hermenerito Leal (GUA); Gerson Lopez (GUA); Juan Carlos Mora (CRC); Charles Morgante (USA); Alberto Morin (MEX); Marcos Quintero (MEX); Christian Ramirez (HON); Ainsley Rochard (TRI); Corey Rockwell (USA); Jesus Tabora (HON); Marvin Torrentera (MEX); William Torres (SLV); Gabriel Victoria (PAN); Daniel Williamson (PAN); Juan Francisco Zumba (SLV)



PROGRAMA DE ÁRBITROS AVANZADOS ENFOCADOS (TARP)

Juan Gabriel Calderon (CRC); Ismael Cornejo (SLV); Ismail Elfath (USA); Rodphin Harris (TRI); Gladwyn Johnson (GUY); Jose Kellys (PAN); Bryan Lopez (GUA); Hector Said Martinez (HON); Daneon Parchment (JAM); Michel Rodriguez Rogue (CUB); Ariel Ameth Sanchez (PAN)



ASESORES

Carlos Gonzalez (MEX); Ronald Gutierrez (CRC); Dave Meikle (JAM); Roberto Moreno (PAN); John Nielsen (CAN); Victor Stewart (JAM)

En total serán siete los panameños que harán parte del cuerpo arbitral en las diferentes categorías, destaca el experimentado y ya retirado árbitro, Roberto Moreno, quién estará como asesor durante el torneo.