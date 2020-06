Carlos Harvey jugará en la MLS con el Galaxy

El volante panameño Carlos Harvey tendrá su oportunidad en el primer equipo de Los Ángeles Galaxy esta temporada, que contará con un nuevo formato debido a la pandemia coronavirus.

Harvey, que llegó en febrero 2019 al segundo equipo del Galaxy, ahora estará formando parte del primer plantel a forma de préstamo, según informó el club.

Galaxy, bajo el nuevo formato, está ubicado en el Grupo F, junto al Portland Timbers, Houston Dynamo y LAFC.

Este torneo se jugará en Florida desde el próximo 8 de julio.

Con la participación del ex Tauro FC, serán tres los panameños esta campaña en la MLS, uniéndose a Román Torres (Inter Miami) y Aníbal Godoy (Nashville SC).

