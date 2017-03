635x357 Casa llena para el debut de Atlanta United en la MLS. CHARLES ODUM (Associated Press)

FLOWERY BRANCH, Georgia, EE.UU. (AP) — Atlanta United es todo un éxito de taquilla, incluso antes de jugar su primer partido oficial.

El equipo ha vendido más de 30.000 abonos para su primera temporada, un récord para un club de expansión en la liga estadounidense. El equipo anunció el viernes que esperan un lleno total de 55.000 espectadores el domingo para su primer encuentro de la temporada, contra los Red Bulls de Nueva York.

La venta de abonos garantiza que Atlanta será uno de los líderes en asistencia esta temporada, aunque su nuevo estadio Mercedes Benz no estará listo hasta julio. El hogar provisional del club dirigido por el argentino Gerardo Martino es el estadio Bobby Dodd, la sede del equipo de fútbol americano de Georgia Tech.

"Sabemos que será algo tremendo", dijo el jueves el delantero de Atlanta, Kenwyne Jones, al hablar sobre el debut. "Será algo histórico para nosotros, para la ciudad y para el club".

Leandro González Pirez, uno de cuatro futbolistas argentinos en el plantel, dijo que los jugadores han hablado sobre la gran acogida entre la hinchada.

"Estamos sorprendidos", dijo. "La venta ha sido una locura. Estamos emocionados por empezar a jugar frente a tantos fanáticos".

Martino también se expresó maravillado por el tremendo recibimiento de los fanáticos, que empezó incluso antes de que Atlanta tuviese su plantel completo.

"Me sorprende porque prácticamente fue así desde el comienzo", dijo el extimonel de la selección de Argentina en una entrevista esta semana con The Associated Press. "Desde el momento que solamente teníamos un puñado de jugadores contratados y se fue afianzando con el tiempo, y ya con el plantel completo, y con la llegada de los muy buenos futbolistas que estamos teniendo, la gente se sigue entusiasmando, así que eso también nos genera un gran compromiso".

Jones señaló que la venta de boletos demuestra que la ciudad de Atlanta "está entusiasmada" con el equipo.

El club todavía no cuenta con sus instalaciones de entrenamiento completas, y por ahora ha utilizado varios lugares, incluyendo uno de los Falcons de Atlanta de la NFL. Atlanta United es propiedad de Arthur Blank, quien también es dueño de los Falcons.

"El estadio va a ser un sueño", dijo Martino. "El club está muy bien organizado, por ser un club que recién empieza, obviamente estamos estableciéndonos como franquicia nueva, y hay cosas para mejorar y seguir organizando. Pero presenta las condiciones ideales para hacer un buen trabajo".

___

Ricardo Zúñiga en Nueva York colaboró con este despacho.