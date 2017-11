635x357 Cavani supera los 100 goles con PSG en triunfo sobre Angers. JEROME PUGMIRE (Associated Press)

Edinson Cavani superó los 100 goles con el Paris Saint-Germain al anotar dos veces el sábado en la paliza por 5-0 sobre Angers en la liga francesa.

Kylian Mbappé firmó un doblete y Julian Draxler agregó otro tanto por el invicto líder del fútbol francés, que no tuvo dificultades para despachar a Angers incluso sin el brasileño Neymar, que descansó.

Dani Alves asistió a Mbappé a los cinco minutos y a Draxler a los 14. Un pase de taco de Mbappé terminó en el gol 100 de Cavani con el equipo francés. Draxler asistió al uruguayo para su tanto 101 en 144 partidos con PSG.

“Quizás no preparé mentalmente a los jugadores para este partido, y esa es mi culpa”, dijo el técnico de Angers, Stephane Moulin. “Les facilitamos mucho las cosas”.

PSG tiene 39 goles en 12 partidos en la liga.

“Trabajamos muy duro y pudimos plantear nuestro juego en una cancha difícil”, señaló el portero del PSG, Alphonse Areola. “Cavani es magnífico, y estamos contentos de que esté en estas condiciones. Vamos a seguir motivándolo”.

PSG se alejó en la cima de la liga francesa a siete puntos de Mónaco, que recibe más tarde a Guingamp.

Además, juegan Montpellier vs. Amiens; Nantes vs. Tolosa, y Troyes vs. Estrasburgo.