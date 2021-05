Chelsea pierde el derbi ante Arsenal y da esperanzas al West Ham y Liverpool

El Chelsea, que el 29 de este mes disputará contra el Manchester City la final de la Liga de Campeones, se vio sorprendido en su estadio de Stamford Bridge por el Arsenal, que se impuso 1 a 0 en este derbi, correspondiente a la 36ª jornada de la Premier League.





Los 'Blues', cuartos de la clasificación, quedan a dos puntos del Leicester (66 puntos), que el martes ganó 2-1 al Manchester United (2º) en Old Trafford. Ese revés de los 'Red Devils' dio el título matemáticamente a sus vecinos del Manchester City.





El West Ham (5º con 58 puntos), que el sábado se desplaza a Brighton (17º), y el Liverpool (6º con 57) que tiene un partido aplazado el jueves frente al Manchester United y el domingo juega con el ya descendido West Brom, mantienen así opciones de acabar en el Top 4 y jugar la próxima Liga de Campeones.





Emile Smith-Rowe firmó el único gol del partido de este miércoles. Aprovechó un gran error del volante italiano de origen brasileño Jorginho (minuto 16), que envió un pase retrasado mal calculado hacia su arquero Kepa Arrizabalaga y que terminó motivando el tanto visitante.





"No sé cómo habría marcado el Arsenal si no se lo hubiéramos regalado. Hemos marcado casi en propia puerta, ha sido un regalo absoluto", afirmó el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel.





En el descuento, el Chelsea podría haber evitado la derrota, pero los franceses Kurt Zouma y Olivier Giroud enviaron al palo.





"No hicimos lo suficiente, no tuvimos la energía habitual. No estoy contento con lo que he visto", admitió Tuchel.





La victoria de los 'Gunners' en este partido les permite subir al octavo puesto y superar al Everton (55 puntos), que tiene dos partidos disputados menos.





Por su parte, el Chelsea juega el sábado contra el Leicester en la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), en el estadio londinense de Wembley. Puede allí conseguir un primer título antes de su gran reto de este curso, esa esperada final 100% inglesa de la Champions ante el Manchester City, que con el título inglés ya asegurado puede concentrar ya sus esfuerzos en la preparación de ese duelo.





Antes del derbi perdido este miércoles, el Chelsea llevaba tres triunfos seguidos en la Premier League, a lo que sumaba su clasificación la pasada semana, derrotando 2-0 al Real Madrid en la vuelta de semifinales, para la final de la Liga de Campeones.





En la liga inglesa, el Chelsea no perdía desde su revés 5-2 ante el West Bromwich a principios de abril.





El Arsenal ha ganado los dos partidos ligueros de este curso al Chelsea, algo que no conseguía desde la campaña 2003-2004 y que contrasta con su turbulenta y decepcionante temporada.





"No habíamos ganado aquí en diez años y es un resultado muy bueno", valoró el técnico del equipo ganador, el español Mikel Arteta.





"Estuvimos presionando, con la actitud correcta y con organización, eso te ayuda a forzar los errores (del rival). La actitud de los chicos y del equipo ha sido extraordinaria", celebró.





La pasada semana, el Arsenal quedó eliminado por el Villarreal en semifinales de la Europa League y vio evaporarse su gran esperanza de salvar la actual temporada.