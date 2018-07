"Cocobolo" Rodríguez quiere quedarse en el KAA Gent, pero no descarta ir a otro club

Luego de finalizar su participación con Panamá en el Mundial Rusia 2018 donde tuvo una buen desempeño y varios equipos se han interesado en él, el volante panameño José Luis " Cocobolo" Rodríguez aseguró que su intención es seguir en el KAA Gent de Bélgica, pero que no descarta la posibilidad de ir a otro club.

" La verdad mi manager maneja esas cosas sobre mi futuro, conversé con él el martes pero no me quiere decir nada. Yo la verdad quisiera quedarme en mi equipo el KAA Gent porque cuando llegué allá a Bélgica me propuse debutar en la primera división y es lo que quiero, pero bueno si se me abren las puertas en otro lugar como dicen el PSV de Holanda o cualquier otro equipo estaría encantado de ir", dijo Rodríguez en el lanzamiento del Mundial del Barrio.

" La decisión al final la tomo yo porque soy el jugador y aunque hayan equipos interesados pero yo no quiero ir no voy asi que lo más probable es que me quede en el Gent. El PSV es un equipo grande de Holanda y si está interesado tendría que hablarlo con mi club. Yo estaría encantado de ir claro, pero lo que quiero ahora mismo es quedarme en mi equipo actual, pero si se me da una oportunidad como esa estaría encantado de ir", agregó.

" Mi manager no me ha hablado de equipos, si me ha comentado que hay ofertas y posibilidades de salir de Bélgica pero nada más", concluyó el jugador de 20 años.



" El Puma" como también se le conoce a Rodríguez estará viajando el viernes a Bélgica con escala en Turquía.