635x357 Confederaciones: Pizzi vs. Pizzi en semis Chile-Portugal. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

Cuando Chile y Portugal se enfrenten el miércoles en una de las semifinales de la Copa Confederaciones, habrá un peculiar duelo en cada banquillo: Pizzi vs. Pizzi.

Los portugueses cuentan en sus filas con el delantero Luis Alfonso Fernandes, quien adoptó el apodo de “Pizzi” desde niño cuando el ahora técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, jugaba con el Barcelona.

"Cuando era pequeño él solía jugar para el Barcelona (1996-98) y estaba en el mejor momento de su carrera. Cuando yo comencé a anotar muchos goles me comenzaron a decir 'Pizzi'", dijo Fernandes. "Me gustaría darle un abrazo (a Juan Antonio), pero la verdad es que quiero que el Pizzi portugués sea el que avance a la final".

Fernandes, de 27 años, es miembro del Benfica de Portugal donde marcó 10 goles la temporada pasada, pero ha jugado poco en la Confederaciones. Se perdió los primeros dos partidos y entró de relevo en el triunfo de 4-0 ante Nueva Zelanda que cerró la fase de grupos. No se espera que sea titular cuando Portugal enfrente a Chile el miércoles en Kazán.

El argentino Pizzi se retiró como jugador en 2002 y tres años más tarde comenzó una carrera de entrenador en la que ha dirigido a ocho equipos, incluyendo el Valencia de España, Universidad Católica de Chile y León de México. En enero de 2016 tomó las riendas de la selección chilena, con la que conquistó la Copa América Centenario.

"Me enteré que cuando él empezaba a jugar le hicieron la pregunta si tenía relación familiar conmigo y dijo que no era así, y explicó por qué lo habían bautizado con ese nombre futbolísticamente", dijo Pizzi, el entrenador. "Alguna vez nos cruzamos en una entrevista radial para un medio español y lo pude saludar, pero fue hace mucho tiempo y lógicamente me gustaría saludarlo porque le tengo cariño a por utilizar mi apellido".