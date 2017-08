Congelan bienes de Rafa Márquez por supuesto vínculo con narcotraficante

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que congeló los bienes del futbolista Rafael Márquez por supuestamente fungir como testaferro de un narcotraficante mexicano.

La agencia señaló el miércoles en un comunicado que el capitán de la selección mexicana está entre 22 personas y 43 entidades sancionadas por supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

La agencia indicó que entre las personas sancionadas está el cantante de banda Julio César Alvarez Montelongo, conocido como Julión.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Tesoro.

El Tesoro indicó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.

Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco, Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de Guadalajara. El zaguero y mediocampista ha jugado en cuatro mundiales.

El representante de Márquez, Enrique Nieto, no contestó de inmediato las llamadas de The Associated Press.