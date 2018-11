Conmebol suspende para el domingo final River-Boca de Libertadores por incidentes

635x357 El volante argentino Pablo Pérez (C) de Boca Juniors y el defensa Leonardo Balerdi retornan del hospital al estadio Monumental, en Buenos Aires, el 24 de noviembre de 2018. AFP

La final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River Plate y Boca Juniors, prevista este sábado en el Monumental, se jugará el domingo a las 20H00 GMT tras ser suspendida por el ataque al autobus xeneize, informó la Conmebol.

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"En consecuencia, el partido se suspende para el domingo a las 17H00" locales (20H00 GMT), agregó el máximo representante del fútbol sudamericano tras los ataques contra el autobus que trasladaba al plantel de Boca.