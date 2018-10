Armando Cooper pide salir del Dinamo por incidente racista

Luego del lamentable episodio racista que vivió este lunes el panameño Armando Cooper en Rumania, cuando recibió insultos y hasta un escupitajo por parte de aficionados presentes en el partido en el que Dinamo de Bucarest visitaba a Concordia Chiajna, el volante habría pedido la rescisión de su contrato al club, según Telekomsport.ro.

"Cooper solicitó la rescisión del contrato anoche después del juego. Estaba molesto por el incidente con los fanáticos pero luego cambió de opinión. Penedo no trató de pedir la terminación o de querer irse. Los necesito a ambos, necesito a todos los jugadores. Nadie se va hasta el invierno", declaró Mircea Rednic, técnico del Dinamo de Bucarest en conferencia de prensa.

El equipo no está pasando por un buen momento y esto habría motivado la molestia de los fanáticos ultras que le cantaron e hicieron gestos racistas a Cooper cuando estaba siendo sustituido al minuto 82 del partido. En ese momento el colonense perdió la calma y buscó enfrentar a sus atacantes, pero el personal del equipo trató de calmarlo y de dirigirlo hacia la banca con el resto de sus compañeros.

"Traté de convencerlo de que no rescindiera su contrato. Mi consejo es que se centre en el fútbol porque tiene talento. Veremos qué ocurrirá en el futuro, pero ahora tenemos que centrarnos en el juego. Lo apoyo, pero lo que sucedió ayer me tiene muy triste. La decepción es muy grande. No estoy acostumbrado a ver esto, ni el Dinamo está acostumbrado a esta posición", comentó el portero panameño Jaime Penedo quien fue titular en el partido teniendo una actuación importante que mantuvo la portería de su equipo en cero.

En la mañana de hoy, el ex jugador del Árabe Unido tuvo una reunión con la directiva de los 'Perros Rojos', quienes le pidieron que mantuviera aislado el incidente y le expresaron que necesitaban de sus servicios.

"No te vayas, no hay problema. Entiendo la sulfuración de los simpatizantes. Es lamentable y no podemos tolerar incidentes raciales, pero Cooper tene un contrato de tres años y lo terminará", expresó finalmente Alexandru David, Presidente del Dinamo a Telekomsport.

El equipo de los panameños no tiene buenos números en la temporada y actualmente se encuentra en la posición número 12, entre 14 equipos que disputan la liga rumana.

Los 'rojiblancos' llevan cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, con tres empates y una derrota el pasado 8 de octubre por 2-0 ante Botosani, la cual llevó al club a la desición de terminar contrato con el técnico Claudiu Niculescu y en los dos partidos que lleva a cargo el nuevo DT Mircea Rednic, han conseguido solo un empate de local por 1-1 ante Dunarea Calarasi y otra igualdad este lunes por 0-0 en la visita al Concordia Chiajna, partido del incidente racista con Cooper.