Cooper y Román fueron claves con sus asistencias en la MLS

Los legionarios Armando Cooper y Román Torres aparte de ser titulares con Toronto FC y Seattle Sounders, respectivamente, destacaron por sus asistencias para gol.

Cooper luego de dejar un defensa en el camino metió un centro que encontró en el área a su compañero Moor que puso el 1-0 a su favor al minuto 11.

Por su lado, Román se fue al ataque y desde la derecha puso un centro medido para Clint Dempsey que empató el partido 2-2 al minuto 93. *

