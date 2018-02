"Cooper va de menos a más, convocarlo depende del técnico", PF de la U de Chile

El preparador físico de la Universidad de Chile, Sebastián Fabres, aseguró que no puede quejarse de la parte física de Armando Cooper a quien llevan de a poco para evitar alguna lesión y que la decisión de citar o no al panameño dependerá del técnico Guillermo Hoyos.

En declaraciones a Deportes en Agricultura, el PF manifestó: " Cooper vino de una inactividad producto de la liga donde estaba (MLS) que terminó temprano, estuvo sin trabajar, cuando llega se le hacen las evaluaciones de rigor que hacen todos los clubes y luego de eso se intenta nivelarlo en la parte física, tampoco apurarlo demasiado para no correr riesgo de lesiones y ahí lo estamos llevando de a poco".

" Sinceramente desde el punto de vista físico no me puedo quejar de Cooper, en el caso de él que viene de afuera le puede costar un poco más no solo en lo físico sino en la adaptación a un nuevo medio. La idea es no exponerlo, queremos ver lo mejor de él en la cancha".

Sobre si está para ser citado para la cuarta fecha, Fabres comentó " La decisión de citarlo para este fin de semana le corresponde a Hoyos, Cooper empezó de menos a más, le costó un poco la adaptación por el tema de las cargas físicas debido a la pretemporada que fue dura y buena. La puesta a punto la considero día a día, es una decisión técnica convocarlo".

La Universidad de Chile visitará a Deportes Temuco el domingo 25 de febrero en la cuarta fecha del torneo chileno donde se ubican segundos con 6 puntos.