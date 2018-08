Cooper usará la número 18 y está listo para jugar con el Dinamo Bucarest

El volante panameño Armando Cooper compareció por primera vez ante la prensa rumana manifestando que está listo para jugar para ayudar al Dinamo Bucarest a conseguir buenas cosas en el torneo rumano.

" Me siento muy bien, desde que llegué me han dado la confianza, estoy contento acá, espero que toda salga bien, ojalá pueda ayudar y podamos conseguir buenas cosas con el Dinamo", dijo el ex U de Chile que ahora en el Dinamo Bucarest usará la camiseta con el número 18.

" Estoy preparado para jugar, la decisión al final es del entrenador y cuando me toque entrar poder aportar para ganar partidos y seguir arriba en la tabla".

Del plantel y del torneo rumano comentó: " Es un equipo jóven con algunos jugadores de experiencia, esperemos aportar y aprender también, ojalá sea un buen camino para conseguir buenas cosas".

" He visto muy poco del torneo, pero conozco mucho por haber jugado acá. Primero tengo que jugar y enfrentarme a los equipos para conocer un poco más, pero por lo poco que sé los equipos se han armado bien, hay mucha competencia y esperemos que podamos conseguir buenas cosas".

Cooper confirmó que Jaime Penedo influenció mucho para venir al Dinamo hablándole muy bien del plan y del grupo y esa fue una de las motivaciones. *

Técnico Florin Bratu quiere usarlo ya

El técnico Florin Bratu que estuvo junto a Cooper en la presentación manifestó del panameño: " Estoy muy feliz de tener a Armando Cooper con nosotros, un jugador que realmente quería y que tiene experiencia. Fue bien recibido por el equipo y estoy contento, me siento honrado de que esté con nosotros. Tenemos buenas referencias de Penedo, ya ha jugado en Rumania en el Otelul Galati, lo conocemos desde entonces y esperamos juntos hacer un buen trabajo".

" Está bien preparado, viene de Chile donde no jugó mucho y me alegro de que haya tomado la decisión de jugar. Ha renunciado a muchas cosas para venir a Rumania y eso debe ser apreciado y respetado".

El estratega confirmó que Armando estará en la convocatoria para el partido como visitante contra Universitatea Craiova del sábado 1 de septiembre.

Se despide de la U

Por otro lado, Cooper aprovechó su cuenta de twitter para despedirse de la U de Chile. *

Quiero darle las gracias a la UdeChile, compañeros, dirigentes y colaboradores que durante mi estadía en el club me hicieron sentir su apoyo en cada momento. y uno en especial a todos sus hinchas que en cada semana me hicieron sentir su cariño tienen un hincha mas #VamosLaU🤘 — Armando cooper (@Elpercoo119) 31 de agosto de 2018

