Cristian Martínez salió por primera vez de titular con Columbus Crew en la MLS

El volante panameño Cristian Martínez está actualmente con una buena racha de minutos en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

Por primera vez en el torneo del fútbol norteamericano, el ex Chorrillo FC partió como titular para 'The Crew', en el partido ante Orlando City en este 2017.

El partido acabó 1-1 con goles de Giles Barnes y Lalas Abubakar en el Orlando City Stadium.

Martínez fue amonestado al minuto 55 y fue sustituido a los 62 minutos.

En la MLS, el panameño suma 155 minutos.

Columbus Crew es 5to en la conferencia del Este con 35 puntos.

Much 💛 for @CristianJM18 making his first start of 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣! #ORLvCLB #CrewSC pic.twitter.com/p5jss04XrC