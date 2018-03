Cristian Martínez jugó los 90 minutos en primer triunfo del Columbus Crew

Buenas noticias para el volante panameño Cristian Martínez que arrancó la temporada 2018 de la MLS como titular en el Columbus Crew que derrotó como visitante 2-0 al Toronto FC.

Martínez fue considerado por el técnico Gregg Berhalter para el primer encuentro y no desentonó en su posición por la banda derecha buscando ofensiva (estrelló un balón en el vertical) y defendiendo. Fue amonestado al minuto 24.

El año pasado no fue el mejor para Cristian que jugó 237 minutos con el primer equipo y luego pasó al Cincinnati de la USL donde acumuló solo 59 minutos de juego. *

It's finally here! #MLSisBack today with kickoff 🆚 @torontofc in an hour. Here's your #CrewSC Starting XI for #TORvCLB ! pic.twitter.com/KiVmZlwYLR

Off the post‼️ @CristianJM18 breaks through and comes just inches away from some magic 💫 #TORvCLB | #CrewSC pic.twitter.com/lR3TqUnyZv