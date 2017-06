Cristiano en silencio, tras reporte de que dejará el Madrid

KAZÁN, Rusia (AP) — Cristiano Ronaldo está acaparando la atención en Rusia, pero esta vez no es sólo por su talento como futbolista.

El astro portugués ocupó los titulares de la prensa mundial el viernes, dos días antes de que Portugal debute en la Copa Confederaciones, a raíz de un reporte, según el cual desea marcharse del Real Madrid y de España ante las acusaciones de evasión fiscal que se presentaron esta semana en su contra.

En su primera plana, el diario deportivo portugués A Bola publicó el viernes una nota, en la que afirma que Cristiano está molesto por las acusaciones. El rotativo añade que la decisión de dejar España es “irreversible”.

El diario atribuyó la información a una fuente no identificada, cercana a Cristiano. The Associated Press no pudo verificar la información con otras fuentes.

Colaboradores cercanos del futbolista no respondieron de inmediato a los mensajes que se les enviaron para solicitar sus comentarios. El jugador no habló con la prensa en Kazán.

Tras la publicación de esa historia, una multitud de reporteros llegó a la sesión de entrenamiento de la selección portuguesa en Kazán, donde Cristiano practicó normalmente y a la par de sus compañeros.

Portugal, campeón de Europa, enfrenta a México el domingo, en el comienzo de la actividad del Grupo A en la Confederaciones.

“Ronaldo está motivado”, dijo el viernes el joven delantero portugués Andre Silva. “Se está tomando muy en serio esta competencia, y se concentra plenamente en entrenar y en el partido ante México”.

El martes, la fiscalía provincial de Madrid acusó a Cristiano de cuatro cargos de fraude tributario por 14,7 millones de euros (16,5 millones de dólares), entre 2011 y 2014.

De acuerdo con la fiscalía, el deportista utilizó una empresa en las Islas Vírgenes como “pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos” que obtuvo por derechos de imagen. El futbolista habría recurrido a otros medios ilícitos para reducir el monto de impuestos que pagó, señala la denuncia.

Cristiano negó el miércoles que haya cometido delito alguno.

“Tengo la conciencia bastante tranquila”, dijo al descender del autobús de la selección portuguesa en el aeropuerto de Lisboa, antes de viajar a Rusia.

El Madrid emitió el miércoles un comunicado, en el que manifestó “plena confianza” en su jugador emblemático, y confió en que “demostrará su total inocencia”.

Apenas el año pasado, Cristiano extendió su contrato con el club español hasta junio de 2021, y afirmó que su deseo era concluir su carrera con la camiseta “merengue”.

Sin embargo, el luso ha expresado también su descontento por los ocasionales pitidos que le dirigen algunos aficionados del Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha considerado injustas las críticas, luego de todo lo que ha hecho por el club blanco desde 2009, cuando llegó.

Hace un par de semanas, antes de la final de la Liga de Campeones, el atacante estelar recordó que los hinchas del Manchester United jamás lo abuchearon. Agregó que echaba de menos la época en que jugó en Inglaterra, aunque afirmó que le encantaba vivir en Madrid y militar en el equipo merengue.

El Real Madrid ganó la final de la Liga de Campeones, y se proclamó campeón de Europa por segunda ocasión consecutiva y por duodécima en total.

