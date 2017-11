635x357 Cruz Azul busca regresar a la zona de liguilla. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cruz Azul preocupará retornar a la zona de clasificación a la liguilla cuando visite el viernes al Morelia en el primer partido por la 16ta fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano.

La “Máquina”, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos, tiene 21 puntos y ocupa el noveno puesto de la clasificación cuando sólo restan dos fechas en el calendario regular.

Si no aprieta el paso, Cruz Azul podría quedarse fuera de la liguilla por séptimo torneo en fila, algo inédito en su historia, y alcanzaría 20 años sin conseguir un título de liga, la racha más larga para uno de los cuatro equipos más populares del país.

"Los grandes equipos son aquellos que son detallistas. A nosotros nos falta ser más detallistas, tener cuidado en varios detalles", dijo e técnico Paco Jémez tras caer ante Tigres la semana pasada. "Me molesta porque parecemos estúpidos, cuando el contrario no nos crea, no sé cómo le hacemos para darle opciones favorables al rival".

Morelia pasa por gran momento con triunfos en cuatro de sus últimos cinco partidos, y con sus 26 puntos es tercero de la clasificación.

Por su parte, el campeón Chivas tratará de conservar esperanzas de clasificarse a la liguilla cuando enfrente al Atlas el sábado por la noche.

El Guadalajara posee 15 puntos y es 14to. Para avanzar necesita que Cruz Azul y Atlas pierdan sus últimos dos partidos, y que otros cuatro equipos empaten o pierdan en sus cierres de torneo, un escenario bastante complicado.

"Quisiera ofrecerle una disculpa a (el dueño del equipo) Jorge Vergara y a la gente porque no demostramos ser el campeón, no estuvimos a la altura, creo que tuvimos seis meses de felicidad y ahora estamos fuera de todo, ese es el dolor más grande", dijo un resignado Matías Almeyda, entrenador del equipo. "Nos quedan dos partidos en liga y luego haremos una radiografía para definir el futuro".

Además, Chivas fue eliminado a media semana por Atlante en la Copa Mx.

Atlas tiene 21 puntos y por diferencia de goles ocupa el octavo puesto de la clasificación por encima de Cruz Azul.

América ha postergado su pase a la liguilla con una seguidilla de dos derrotas y por tercera semana en fila tratará de clasificar, ahora cuando reciba al Puebla, el sábado por la noche.

Con sus dos reveses, las Águilas permanecen con 26 puntos y cayeron del segundo al quinto peldaño. Puebla tiene 15 puntos y es 15to.

El domingo, el eliminado Pumas tratará de cerrar con decoro una pésima temporada cuando reciba a Santos.

Los universitarios, que han utilizado tres entrenadores en el torneo, han ganado sólo uno de sus últimos cinco partidos y con sus 11 puntos son colistas del torneo. Santos tiene 16 unidades y se coloca 13ro.

En otros encuentros: Tijuana-León, Lobos-Monterrey, Pachuca-Querétaro, Veracruz-Toluca y Tigres-Necaxa.