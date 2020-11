DT Gareca descarta marcación personal a Messi

El técnico de la selección peruana, el argentino Ricardo Gareca, dijo este lunes que no impondrá una marca personal al astro Lionel Messi en el partido del martes frente a Argentina, por la cuarta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.

"No estamos acostumbrados a hacer marcaciones personales, siempre tenemos atención al punto fuerte de los rivales. A las fortaleza de las selecciones a las que enfrentamos", dijo Gareca en videoconferencia de prensa.

"Argentina no solo tiene a Messi, tiene a muy buenos jugadores, tenemos que hacer un funcionamiento a nivel de equipo para neutralizar todos los puntos", agregó el entrenador de 62 años.

Gareca indicó que con su comando técnico se encuentra analizando el juego de la selección albiceleste, que llega a Lima tras empatar 1-1 con Paraguay en Buenos Aires el jueves en la tercera fecha.

"Vamos hacer todo los posible para neutralizar a los jugadores de Argentina. Nadie duda de la capacidad de Messi, pero debemos mantener un esquema de juego que nos permita los tres puntos", declaró Gareca, quien clasificó a Perú al Mundial de Rusia-2018 tras 36 años sin asistir a un torneo del orbe.

"El objetivo de Perú no es alcanzar la punta, ni el segundo, ni el tercer lugar, ver si tenemos alguna chance del cuarto. Nuestro objetivo es volver al Mundial", añadió.

La selección inca dirigida entrenó la mañana del lunes en el estadio Nacional, donde enfrentará a Argentina el martes a las 19H30 locales (00H30 GMT del miércoles).

Liderada por Messi, Argentina llegaba a Lima el lunes en la noche y se concentraba en un hotel hasta el partido.

El encuentro fue confirmado por la Conmebol pese a la crisis política que atraviesa el país, donde hoy el Congreso eligió como nuevo presidente a Francisco Sagasti, el tercero en ocupar el cargo en una semana.

"No estamos ajenos a todo lo que está pasando, deseamos lo mejor para el Perú. Me interesa involucrarme en el partido de mañana y no en temas políticos", manifestó el DT que asumió las riendas de la selección inca en marzo del 2015.

Gareca no podrá contar para este partido con los mediocampistas Renato Tapia y Christofer Gonzales, suspendidos.

El peruano-argentino Horacio Calcaterra, de local Sporting Cristal, fue convocado el fin de semana de emergencia para remplazarlos.

Perú suma apenas un punto en la eliminatoria, en el octavo escalón entre diez selecciones luego de tres partidos jugados.