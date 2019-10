DT Pizzi renuncia al argentino San Lorenzo por los malos resultados

El entrenador hispano-argentino Juan Antonio Pizzi se alejó de San Lorenzo este jueves, según anunció el presidente del equipo, Matías Lammens, un día después de la quinta derrota en sus últimos seis partidos en la Superliga argentina.

La posición de Pizzi había quedado muy comprometida tras la caída por 3-1 como local ante Defensa y Justicia y la despedida ante los hinchas en medio de insultos y abucheos, en el epílogo de una campaña en la que San Lorenzo peleó la punta en el comienzo del torneo pero en la actualidad está en el undécimo lugar.

"Pizzi no va a seguir. Tuvimos una charla y me manifestó que no le llega a los jugadores, y eso hizo que tomáramos la determinación entre todos", expresó Lammens en declaraciones a la radio La Red sobre el final del ciclo en San Lorenzo del exdirector técnico del seleccionado chileno.

Pizzi, que había sido campeón con el club azulgrana en el Torneo Inicial 2013, esta vez sólo condujo a San Lorenzo en 13 encuentros, con un saldo desfavorable de cinco victorias, dos empates y seis derrotas.

La salida del entrenador se aceleró con las derrotas frente a Boca (2-0), como local, y en el clásico barrial contra Huracán (1-0); además de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, de Paraguay.

"Hace dos semestres que no nos vienen saliendo bien las cosas. Las responsabilidades son compartidas y habrá que ser autocríticos. Tanto con Jorge Almirón (el DT anterior), como con Juan Antonio creemos que hicimos lo mejor posible para reforzarnos y no se nos dio", destacó Lammens.

El presidente de San Lorenzo viene de perder la elección a alcalde de Buenos Aires frente a Horacio Rodríguez Larreta (oficialismo), pero podría ser convocado para un cargo político por el presidente electo Alberto Fernández, un peronista de centro-izquierda.