Dani Alves lamenta que Brasil lleve "tanto tiempo" sin ser finalista de Copa América

Es una pena que Brasil lleve tanto tiempo sin estar en una final de Copa América, lamentó este domingo el capitán de la Seleçao, Dani Alves, y aseguró que "el desafío" para el combinado de Tite es estar en esta, en la que son anfitriones.

"Creo que el fútbol ha ido evolucionando mucho, los equipos, las selecciones, y Brasil se quedó un poco atrás. Es una pena tanto tiempo sin lograr estar en una final de Copa América. Continuamos siendo una de las mayores selecciones del continente. Las eliminatorias dicen eso, pero la Copa América no", dijo el defensor en rueda de prensa en Salvador.

La verdeamarilla, cinco veces campeona del mundo, ostenta ocho títulos de Copa América, cuatro de ellos ganados en igual número de veces cuando fue organizadora del torneo. Su última final fue en Venezuela-2007, cuando se alzó campeona.

"En la Copa (del Mundo) de 2014, llegamos con favoritismo y acabó no funcionando. Necesitamos un equilibrio para ser sólidos, para que no suceda lo ocurrido en 2014", agregó el defensor del París SG.

Brasil enfrentará el martes en la mundialista Arena Fonte Nova a Venezuela, en la segunda fecha del Grupo A, un seleccionado en franco crecimiento de la mano del técnico Rafael Dudamel, y Dani Alves llamó a tenerle respeto.

"Ha evolucionado mucho y tiene una generación muy prometedora, y tiene un estilo de juego muy suelto. Necesitamos planear muy bien el juego para conseguir un buen resultado", sostuvo.

"El primer objetivo es clasificar a los cuartos de final como primero del grupo, y eso pasa por vencer a Venezuela, pero con el respeto de enfrentarse a una selección que juega hasta de manera irresponsable, lo que dificulta", aseguró el defensor de 36 años.

- Nada de debilidad sin Neymar -

Alves asumió la capitanía de Brasil por decisión del seleccionador Tite, que le quitó ese honor a Neymar, días después de que el astro golpeara a un hincha del PSG tras perder la final de la Copa de Francia.

Ausente de la Copa por una lesión, Neymar se encuentra en medio de un escándalo mediático por una denuncia de violación.

"Cada vez que venimos a la selección nos tenemos que probar, independientemente de si está Ney o no. Representamos a una selección histórica, muy respetada, siempre tenemos esa responsabilidad. Cuando usted tiene un 'extra', como es Ney, se hace un poco más fuerte, pero no nos sentimos débiles sin él", comentó sobre la ausencia de su amigo y compañero.

Sobre la posibilidad de llegar en forma a Catar-2022 a pesar de su edad, Alves afirmó que ve esa Copa del Mundo como "una meta".

"No me permito mirar mucho hacia adelante, pero es una meta que tengo. No me puedo distraer con el futuro o con el pasado cuando tengo la oportunidad de estar en la selección. Estar aquí es un regalo y hay que siempre reinventarse", puntualizó sin dar pistas sobre su futuro en el PSG.

"Quiero hacer una gran Copa América. Luego veremos las decisiones. Sólo puedo decir que no tengo miedo de los desafíos", matizó.