Eric Davis vuelve a darle la victoria al FC DAC; Penedo tapó un penal con Dinamo

Los panameños en Europa, Eric Davis y Jaime Penedo, fueron figuras en sus equipos este fin de semana.

Davis encendido anota su segundo gol consecutivo.

El ex Sporting San Miguelito y Árabe Unido de Colón, Eric Davis, fue nuevamente la figura para el DAC que logró vencer 2-1 al Zemplín Michalovce de visita.

DAC empataba 1-1 en la décima fecha de la Liga Fortuna, primera división en Eslovaquia, cuando nuevamente aparecería el colonense para ser héroe de su equipo, anotando al minuto 71 el 2-1 definitivo.

Con el resultado, FC DAC escala a la tercera posición con 21 puntos.

De los 10 partidos, Davis ha jugado 8, anotando dos goles en las dos últimas jornadas con los amarillos.

Penedo tapó un penal evitando más goles en el Derbi

El cancerbero nacional Jaime Penedo logró tapar un penal y ser la figura de su equipo en la portería pese a caer 1-0 ante Steaua Bucarest en el Derbi de la ciudad.

Penedo tuvo su intervención a los 75 minutos, decidiéndose a su mano izquierda, evitando así más goles en contra de su equipo.

Dinamo Bucarest ahora es 7mo con 16 unidades en la primera división de Rumania.

@JaimePenedo26 with another MotM performance, here saving a penalty from Budescu. Great effort from the entire team, but FT Dinamo 0-1 FCSB pic.twitter.com/VSj9XAEUOm