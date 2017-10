"Decir que Benzema está sobrevalorado es una vergüenza", lanza Zidane

Haber calificado al jugador del Real Madrid Karim Benzema de "sobrevalorado", como hizo el antiguo delantero inglés Gary Lineker, es "una vergüenza", criticó este sábado el técnico blanco Zinedine Zidane, añadiendo que Benzema es "el mejor en su puesto".

"Me molesta por Karim, para la gente que sabe de fútbol decir eso es una vergüenza. Más que esto, para mí es el mejor de todos", declaró el entrenador galo.

"Es verdad que el 9 aquí siempre tiene que meter 50-60 goles, Karim no va a meter 60 goles, va a meter 25 o 30 y va a dar 30 o 40 goles. Para mí es más importante. A mí me molesta que se hable mal de mis jugadores, pero eso no lo podemos evitar, quiero siempre aclarar que para mí es el mejor, con diferencia", expresó Zidane.

Lineker estimó el martes en Twitter que Benzema está "un poco sobrevalorado" y que es un jugador "correcto, no genial", después del empate a uno entre el Real Madrid y el Tottenham en Liga de Campeones.

Estas declaraciones dieron mucho que hablar en los medios de España, donde el delantero galo es criticado de forma recurrente por su pobres guarismo goleadores.