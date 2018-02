Declaran sin lugar la denuncia contra Felipe Baloy por lesión de rival

El defensa panameño del Municipal de Guatemala, Felipe Baloy, llegó la tarde del miércoles a las oficinas del Órgano Disciplinario de la federación a presentar sus descargos y horas más tarde se declaró sin lugar la denuncia presentada por el club Comunicaciones por la lesión de Carlos Castrillo en el Clásico 301 disputado el pasado 21 de enero.

La resolución salió horas después donde Daniel Arellano quien es vocal del Órgano Disciplinario, informó a la prensa guatemalteca que la denuncia que hizo Comunicaciones queda sin lugar, ya que ellos pudieron observar en el video que en la jugada no hay mala intención de parte del panameño.

"El Órgano Disciplinario ya se reunió en la tarde y se le tomó la declaración del jugador Felipe Baloy, el manifestó la relación de sus hechos y la misma ya se resolvió la cual se declaró sin lugar la denuncia planteada por Comunicaciones. No se logró establecer que hubiera juego brusco, agresivo o grave en contra del jugador Castrillo", finalizó.

Al salir de las oficinas de la federación, Baloy manifestó " No tendría que pedir disculpas, no hice nada con mala intención, si hubiera sido así voy donde él y le pido disculpas y le digo fue una patada muy fuerte y no quise lastimarte. Lo que si le deseo es una pronta recuperación, nunca quiero que un colega se lesiones y a nosotros nos da pena por eso, yo he pasado por lesiones, una muy grave y se lo complicado que es recuperarse".

Por su lado, el gerente general de los Rojos, Selvyn Ponciano, comentó que plantearon que no hay contacto con el área afectada y que el jugador de Comunicaciones está detrás de un compañero y cuando ve que Felipe arranca a buscar el balón va con la intención de chocarlo y al final sale afectado.

Aparte de Baloy y Ponciano estuvo presente en la citación José Arturo Bermejo, asesor legal de Municipal. *

#Clausura2018 | El defensor panameño Felipe Baloy asegura que no debe ofrecerle disculpas a nadie porque nunca actúo de mala fe en contra de Carlos Castrillo. pic.twitter.com/sy9Nz5okAM — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) 7 de febrero de 2018

*

#Clausura2018 | El gerente de Municipal, Selvyn Ponciano, explica la defensa que harán por la denuncia que presentó Comunicaciones en contra del panameño Felipe Baloy. pic.twitter.com/9ZPhQBpWk2 — Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) 7 de febrero de 2018

*

¡SIN LUGAR! Queda desestimada la demanda presentada por @CremasOficial en contra de Felipe Baloy luego de la lesión de Carlos Castrillo. 🇬🇹🔥 pic.twitter.com/av8mApqhWN — Azteca Deportes GT (@AztecaDeporGT) 7 de febrero de 2018

*

1/2 Órgano Disciplinario de la Liga Nacional declaró sin lugar la denuncia contra @pinbaloy23 con relación a la lesión que sufrió el jugador de Comunicaciones. pic.twitter.com/m9IUC0D5iV — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) 7 de febrero de 2018

*

2/2 Hoy en audiencia se analizaron los medios de prueba proporcionados por el Club Municipal y se escuchó la declaración del defensa panameño, donde se demostró que fue una jugada característica del fútbol. — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) 7 de febrero de 2018

*