Definido calendario de partidos de CAI, SanFra y Tauro en Liga Concacaf

Concacaf anunció hoy el calendario de los partidos de la ronda preliminar y los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2020. Los emparejamientos para las dos primeras rondas de la competencia y el camino de cada equipo a hacia la final se determinaron en el sorteo oficial, el 21 de septiembre en Miami, FL.



Como se anunció anteriormente, para que la competencia se pueda llevar a cabo con el calendario nuevo, la Ronda Preliminar y los Octavos de Final se jugarán a un solo partido, en el estadio del club mejor clasificado. Todas las otras rondas se jugarán en un formato de partidos de ida y vuelta.



El calendario de la ronda preliminar es el siguiente (en hora del este y el club local aparecen primero):



Martes, 20 de octubre de 2020

20:00 Arcahaie FC (HAI) vs Verdes FC (BLZ)

22:00 CD FAS (SLV) vs Managua FC (NCA)



Miércoles, 21 de octubre de 2020

20:00 CA Independiente (PAN) vs Antigua GFC (GUA)

22:00 LD Alajuelense (CRC) vs Cibao FC (DOM)



Jueves, 22 de octubre de 2020

20:00 CD Municipal Limeño (SLV) vs Forge FC (CAN)

22:00 FC Motagua (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)



El calendario de los octavos de final es el siguiente (hora del este y el club local aparecen primero):



Martes, 3 de noviembre de 2020

18:00 Tauro FC (PAN) vs CD Municipal Limeño (SLV) o Forge FC (CAN)

20:15 San Francisco FC (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) o Cibao FC (DOM)

22:30 CD Marathon (HON) vs CA Independiente (PAN) o Antigua GFC (GUA)



Miércoles, 4 de noviembre de 2020

20:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

22:00 Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON) o Comunicaciones FC (GUA)



Jueves, 5 de noviembre de 2020

18:00 Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

20:15 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:30 CD Olimpia (HON) vs CD FAS (SLV) o Managua FC (NCA)



El calendario de las otras rondas de la competencia es el siguiente:



Diciembre 2020

1-3: cuartos de final (partido de ida)

8-10: cuartos de final (partido de vuelta)



Enero 2021

5-7: Semifinales (partido de ida)

12-14 Semifinales (partido de vuelta)

19-21: Final (partido de ida)

26-28: Final (partido de vuelta)



Además de clasificar a su campeón para la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank, el torneo ahora clasifica a cinco equipos adicionales. Al final de la competencia, los clubes se clasificarán de acuerdo con el procedimiento de desempate de la competencia, y los cinco mejores clubes se unirán al campeón en la edición 2021 de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank.